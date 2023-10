José Antonio Hernández | Diccionario del asombro

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

Las palabras son importantes y, a veces, tan importantes o más que los objetos y que los hechos porque, además de informar, crean y recrean, llaman y expulsan, comunican y unen, reúnen y dividen, enferman y, a veces, matan. A pesar de esas frases tan repetidas como “a las palabras se las lleva el viento”, o “son solo palabras”, las palabras son decisivas cuando expresan y apresan la vida.Con las palabras generamos ideas, sensaciones y emociones, y creamos la cultura, ese conjunto de significados que nos definen como comunidades y como pueblos, y que influyen en el bienestar y en el malestar de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros trabajos y de nuestra sociedad.En(Barcelona, Crítica, 2023), Antonio Martínez Ron, periodista científico y escritor, nos proporciona una nueva manera de conocer la decisiva influencia de los descubrimientos científicos en nuestros lenguajes –incluso en el coloquial– y, por lo tanto, en nuestras vidas laborales y en nuestras relaciones familiares, sociales y políticas.Llega a la conclusión de que los hallazgos científicos, además de mejorar los comportamientos cotidianos, nos “regalan” palabras –algunas nacidas en tiempos remotos– para definir unos instrumentos, unas criaturas y unos conceptos que antes no conocíamos o no existían, y que también nos sirven para explicar algunas de las actividades de nuestra vida individual, profesional y social.Nos muestra cómo la investigación actúa como un motor del lenguaje facilitando que las ciencias y las humanidades caminen juntas, y explica con claridad cómo el proceso de poner nombres a los objetos y a las actividades determina la transformación la misma realidad.En mi opinión, con la doble y convergente organización –cronológica y alfabética– del vocabulario que nos propone, y, sobre todo, mediante la habilidad con la que nos describe y nos cuenta los significados de cada uno de los términos que él ha seleccionado, logra que, efectivamente, su lectura nos resulte amena, interesante, sugerente y, a veces, “asombrosa”. No olvidemos que las palabras, al expresar y apresar las ideas, las sensaciones y las emociones, materializan la cultura, nuestras maneras relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo.