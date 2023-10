Aureliano Sáinz | La mentira según Castilla del Pino

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ

En un reciente artículo, titulado Mentiras, trampas y redes sociales , hablaba del dolor que le había provocado a un niño el hecho de que su madre le mintiera. Era el sentimiento de ser engañado por alguien en el que tenía depositada su confianza, como acontece habitualmente en los hijos con respecto a sus padres.Incluía en ese artículo una referencia a las redes sociales, dado que hemos entrado en un mundo virtual en el que los bulos, engaños, fraudes e, incluso, calumnias y difamaciones, están a la orden del día. Parece ser que se ha extendido la cultura del “todo vale” con tal de conseguir lo que uno se propone, entre ellas destruir al oponente.Sin embargo, es imposible que se construyan relaciones veraces, caso de la amistad, si en el fondo de uno de los dos no responde con lealtad a la confianza que se ha depositado en el otro. Esta es una de las teorías que desarrolló Carlos Castilla del Pino, en el sentido de que todos los seres humanos portamos un espacio íntimo que solo lo conoce cada cual, por lo que es necesario confiar en el otro ya que no podemos conocerlo en su totalidad. Sin un cierto nivel de confianza es imposible la existencia de la sociedad.Por otro lado, creo que no se ha escrito suficientemente sobre la mentira y el daño que provoca, sea en los individuos o en la propia sociedad. Es por lo que me parece oportuno mostrar una serie de pensamientos sobre la mentira que este eminente psiquiatra expuso en una de sus obras,, en la que plasmó sus reflexiones en el periodo de madurez.He seleccionado diez de ellos. Todos de una contundencia y lucidez encomiables. Al final de los mismos, he incluido la numeración en la que son citados dentro de la obra, por si alguien tiene la curiosidad de consultarlos. Son los siguientes:“No hay pecados. Si los hubiera, se resumirían en uno: la mentira. Adán -el primero- mintió a Dios al desobedecerle” [10].“Que lo versátil de uno no represente mentira. Con otras palabras: hay que ser distinto según con quién se esté: pero aquel con quien se esté, hay que ser veraz” [34].“Hay mentiras parciales y totales. La mentira parcial es de un hecho: ayer estuve en el cine, y no es el caso. La mentira total es la representación de lo que no se tiene: decencia, sabiduría, elegancia, delicadeza, sensibilidad… En la mentira total nos topamos con la impostura: eso es lo grave” [88].“La mentira es el mal por excelencia. Cualesquiera que sean los males, siempre tienen en común una cosa: la mentira” [147].“La mentira se construye como defensa de una realidad (externa, interna). La mentira o es necesaria o se cree necesaria. Por eso siempre se ha dicho que decir la verdad es un riesgo. Y es verdad” [157].“La peor de las mentiras no es decir lo que no es, sino decir quien no se es. Porque no es la mentira sobre un hecho sino sobre uno mismo” [291].“En el fondo de toda inmoralidad está la mentira” [338].“La decisión sobre la mentira o verdad no la toma nadie por nosotros; la tomamos nosotros mismos en el interior de nuestra conciencia” [393].“Callar, pero no mentir” [693].“La mentira es traición, porque la relación está basada en la con-fianza” [700].A diferencia de otras ocasiones, en esta no he realizado ningún comentario tras la exposición de estos pensamientos, pues me parecen tan lúcidas las ideas que expresa su autor que no es necesario aclarar algunas dudas acerca de lo que dice.Solamente quisiera reafirmar la extrema negatividad que, en bastantes ocasiones, representa la mentira, ya que, como bien apunta Carlos Castilla, “en el fondo de toda inmoralidad está la mentira”. Y esto lo dice alguien que se encuentra muy alejado de los dogmas y sentencias morales de tipo religioso en los que no creía, puesto que se guiaba por criterios humanistas, es decir, tomando como referencias la razón, la argumentación y la práctica humanas en las que se fundamenta una ética laica.