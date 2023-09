Ofertas de empleo para Montilla y comarca

Personal de Enfermería (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2023

Camarero/-a (Cabra)

Oferta disponible en este enlace del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/09/2023

Conductor/-a con discapacidad (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/09/2023

Auxiliar administrativo con discapacidad (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/09/2023

Monitor/-a actividades extraescolares (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/09/2023

Auxiliar de Enfermería Geriátrica (Lucena)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2023

Jardinero/-a con discapacidad (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2023

Personal docente de Informática y Ofimática (Puente Genil)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2023

Asistente de campo I+D (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2023

NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Montilla Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.



