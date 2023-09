María Jesús Botella acusa a Rafael Llamas de "sembrar inquietud" respecto al Servicio Andaluz de Salud

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, aprovechó su visita ayer al Hospital Comarcal de Montilla para acusar al alcalde, Rafael Llamas, de "sembrar inquietud" respecto a la actuación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras el incidente registrado en el Estadio Municipal de Fútbol y del que informó en primicia Montilla Digital Tal y como avanzó este periódico, el primer edil denunció la situación que se vivió este pasado domingo durante el partido de vuelta de la Copa Andalucía que disputaban el combinado Sénior del Club Deportivo Apedem y el Club Deportivo Miralbaida y en el que dos jugadores del conjunto cordobés sufrieron un choque fortuito que les provocó "una importante brecha en la cabeza, con pérdida parcial del conocimiento".El incidente, que tuvo lugar en el minuto 77 de la segunda mitad, llevó al colegiado, Felipe Torrecillas, a suspender el encuentro. Según Rafael Llamas, tras la llamada a emergencias por parte de los responsables del C.D. Apedem, acudió al Estadio Municipal de Fútbol una ambulancia ocupada, únicamente, por el técnico de emergencias, lo que llevó al primer edil a tildar de "inconcebible" el hecho de que "un servicio esencial como éste no cuente, al menos, con un sanitario acompañando al conductor".Al respecto, María Jesús Botella calificó de "correctísima" la actuación por parte de los servicios sanitarios y lamentó que "se utilicen hasta estas cosas para seguir sembrando inquietud respecto del Servicio Andaluz de Salud", del que reconoció que "tiene, por supuesto, muchos problemas y muchísimas cosas que mejorar, por supuesto, pero las cosas que publicó el alcalde en sus redes sociales, gracias a Dios, no es una de ellas"."Cuando se llama al 061 te atiende el médico del Centro de Coordinación y este médico preguntó si había habido pérdida de conocimiento", explicó María Jesús Botella, quien afirmó que "al no haber habido pérdida de conocimiento" por parte de ninguno de los dos futbolistas implicados "se decidió trasladarlos en transporte sanitario hasta las Urgencias del Hospital" para proceder a atender las heridas que presentaban en la cabeza.