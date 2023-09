El alcalde de Montilla critica la "deficiente" asistencia sanitaria en un partido de la Copa Andalucía de Fútbol

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha denunciado hoy la situación que se vivió en la tarde de ayer en el Estadio Municipal de Fútbol, durante el partido de vuelta de la Copa Andalucía que disputaban el combinado Sénior del Club Deportivo Apedem y el Club Deportivo Miralbaida de la capital cordobesa.Según ha relatado el primer edil en sus redes sociales, "ayer vivimos una situación de incertidumbre", cuando dos jugadores del C.D. Miralbaida –un defensor y su portero– sufrieron un choque fortuito que les provocó "una importante brecha en la cabeza, con pérdida parcial del conocimiento".El incidente, que tuvo lugar en el minuto 77 de la segunda mitad, llevó al colegiado, Felipe Torrecillas, a suspender el encuentro, tras acordarlo con los delegados de ambos equipos. Según el primer edil, tras la llamada a emergencias por parte de los responsables del C.D. Apedem acudió al Estadio Municipal de Fútbol una ambulancia ocupada, únicamente, por el técnico conductor de emergencias."Es inconcebible que un servicio esencial como éste no cuente, al menos, con un sanitario acompañando al conductor", ha denunciado Rafael Llamas, quien ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Montilla se va a reivindicar "un mejor servicio de ambulancias, por la salud y seguridad de todos".Desde el Club Deportivo Apedem han deseado a ambos jugadores –Héctor y Jesús, del Club Deportivo Miralbaida– "una pronta recuperación", una vez que fueron trasladados al Hospital Comarcal de Montilla para su evaluación. Por su parte, Christian, capitán del Miralbaida, quiso agradecer el apoyo recibido no solo por parte de la entidad montillana sino, también, por parte de los 285 espectadores que se dieron cita en el Estadio Municipal de Fútbol."En nombre de mi equipo, de mis dos compañeros, del club y de sus familiares, agradecemos de todo corazón el cariño, apoyo e interés mostrado por todos vosotros, desde su directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición que aplaudieron a la ambulancia con mis dos compañeros dentro", ha señalado el capitán del equipo cordobés, que ha tenido palabras de especial reconocimiento para el capitán del conjunto montillano, Emi; para Fernando y Juanjo “Serri”, que acompañaron a los dos futbolistas heridos en el Hospital Comarcal de Montilla, así como para el delegado del C.D. Apedem "por su rápida actuación" y para "las dos chicas que saltaron de la grada para aportar su granito de arena".El partido de vuelta de la fase provincial de la Copa de Andalucía se puso pronto de cara para el C.D. Apedem, gracias al majestuoso gol de volea logrado por Maceta, que muy pronto contrarrestaría el equipo visitante. En la segunda parte llegaron varias ocasiones para el conjunto montillano que, sin embargo, no fueron materializadas en gol, de manera que el partido finalizó con empate a uno en el marcador.