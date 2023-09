El Montilla se topa con su particular "pasaje del terror"

Montilla C.F. 0 -- 1 Chiclana C.F.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El estreno liguero en casa para los hombres de Amador Saavedra “Cañas” no tuvo un feliz desenlace. Otra temporada más, el Chiclana C.F. salió del Estadio Municipal con su casillero aumentado al obtener el triunfo merced a un solitario gol de penalti a inicios del segundo acto.En una contienda igualada y con pocas opciones de cara a gol en ambos contendientes, el Montilla volvió a mostrarse a espaldas de la Diosa Fortuna ante un Chiclana que no conoce la derrota liguera ante los montillanos en ninguno de los siete partidos disputados entre ambos clubes desde 2020.De este modo, el encuentro comenzó con la novedad de Raúl Mesa en el once vinícola en detrimento de Joselu, lesionado en el anterior encuentro ante la U.P. Viso. Así, los primeros minutos fueron de alternancia en el dominio del esférico, con una ocasión clara de Dani para los chiclaneros en un esférico que se marchó demasiado cruzado en el mano a mano ante Molero.Tras la ocasión, los minutos pasaban sin excesivo caudal ofensivo. La lucha en la medular y los intentos en balones largos del Montilla para sorprender a la defensa visitante fueron la tónica general. A los 17 minutos, volvió el Chiclana a tener una clara oportunidad en un disparo al larguero de Agustín al lanzamiento directo de una falta.El Montilla resistió y tuvo su primera opción a los 33 minutos con un disparo raso de Moro blocado por el cancerbero Fran. De ahí al final, mayor intensidad local y la ocasión más clara en el primer acto para los de Amador Saavedra al borde del descanso.Un esférico suelto era conectado por Raúl Mesa, éste cedió para José Carraña y el mediocentro auriverde puso un centro medido al área que Moro, en el área chica, mandó el cuero por encima del larguero. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.A la vuelta de vestuarios, ni montillanos ni chiclaneros eran capaces de tomar el control definitivo del encuentro. Ante esta tesitura, cualquier detalle podía declinar la balanza para uno u otro lado. A los 55 minutos de juego, ocurrió la jugada clave del encuentro. Un penalti por derribo de Molero a un rival permitió a Dani anotar desde los once metros y poner por delante a los suyos.Tocaba remontar a un Montilla que movió el banquillo con una apuesta clara por el ataque, llegándose a ver hasta tres delanteros centros en la fase final del choque. Manolete desde el lateral dio frescura a los montillanos y con varios centros consecutivos al área foránea daba el empuje necesario para, al menos, intentar alcanzar el empate.Pese a ello, las opciones del cuadro local se diluyeron poco a poco, mostrándose muy seguro en todas sus líneas el Chiclana. Moro a los 80 minutos tuvo la última oportunidad para el Montilla en un centro medido de Manolete que el atacante remató con la testa rozando el larguero.Ni el empuje ni el apoyo de la grada fueron suficientes para los montillanos que se marcharon de vacío en el encuentro al decretar el colegiado el pitido final con el marcador de cero a uno. La próxima cita para los auriverdes será este domingo, en horario aún por confirmar, en el Doro Stadium de La Algaida (Cádiz).Molero, Alfonso Carraña, Soto, Moro, Javi Ruiz, José Carraña, Maleno, Raúl Mesa, Ángel Lara, Hugo y José Aguilar. También jugaron Luque, Javi Guerrero, Jaime, Fran Estela y Manolete.Fran, Raúl, Diego, David, Juan, Jaime, Sergio, Marco, Dani, Ramos y Agustín. También jugaron Mario, Manzano, Chust y José.Dani, de penalti (m.55).Cózar Andrades, Ildefonso Enrique (Málaga). Amonestó por los locales a Soto, Maleno, Moro y Ángel Lara. En el bando visitante, los amonestados serían David, Juan, Jaime, Agustín y Mario.Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.