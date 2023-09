Aureliano Sáinz | Mirando hacia Portugal

AURELIANO SÁINZ

Hay que leer. Leer a los buenos escritores. También ver buen cine, escuchar buena música, practicar o seguir algún deporte, saborear la buena gastronomía, visitar otros lugares que creamos que merecen la pena conocerlos… Son muchos los motivos por los que podemos disfrutar y sentir que, además, nos hemos enriquecido personalmente con el tiempo empleado en esas actividades.En mi caso, si uno la lectura con el placer de viajar pronto asoma el nombre de Portugal, ese país hermano tan cercano que es territorio de grandes escritores. Y si tuviera que aconsejar la lectura de tres de ellos, citaría, por orden cronológico, a Fernando Pessoa, Miguel Torga y, cómo no, José Saramago, este último premio Nobel de Literatura en 1998.Dado que el menos conocido, entre nosotros, de los tres es Miguel Torga, quisiera traerlo en primer lugar en esta visita imaginaria, por lo que comienzo ofreciendo unos breves datos biográficos de este autor que tanto amaba a nuestro país.Adolfo Correia da Rocha, que así era su verdadero nombre, nació en 1907 en el pueblecito de São Martinho de Anta, en la provincia de Coímbra. Su profesión fue la de médico, que ejerció mayoritariamente en Coímbra hasta que fallece en la misma ciudad en 1993, a la edad de 86 años. Su cambio de nombre se produce debido a la admiración que sentía por el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Así pues, adopta un nombre castellano, al tiempo que su nuevo apellido, Torga, en portugués equivale a brezo, ese humilde arbusto que tanto se daba en su pequeño pueblo.Gran poeta y autor de Diarios en los que se entrecruzan comentarios de la actualidad, anotaciones, experiencias personales, poemas y reflexiones personales acerca de la vida de los seres humanos, fechando estos estos textos fragmentarios e indicando el lugar en el que fueron escritos. Y, ahora, para que conozcamos su saudade como persona y escritor, presentaré siete de ellos, numerados, al tiempo que realizo un breve comentario.1. Coímbra, 24 de julio de 1988.Quienes hayan leído a Fernando Pessoa ya conocerán la saudade portuguesa, esa mezcla de melancolía y nostalgia que tanto se nos muestra a través de los fados.2. Coímbra, 21 de agosto de 1988.Nostalgia del tiempo pasado en el que se había sentido feliz. Pero este sentimiento es universal, nos afecta a todos cuando evocamos momentos dichosos que sabemos fenecidos.3. Chaves, 6 de septiembre de 1989.La experiencia, en ocasiones, nos hace tropezar con personas de ‘almas oscuras’, tal como dice el poeta portugués. Seres cuya existencia parece tener como única finalidad amargar la otra existencia de quienes les rodean.4. Coímbra, 1 de marzo de 1990.En el mundo de las apariencias que habitamos, no es fácil, para quien ama ser libre, aceptar las medias verdades, las autojustificaciones y las mentiras que, con múltiples ropajes, actualmente se nos venden a diario en los medios digitales y en las redes sociales.5. Coímbra, 6 de diciembre de 1990.Pareciera que ese debate al que alude Miguel Torga se ha enquistado en las democracias actuales, por lo que no es de extrañar que aspirase a que puedan ser de personas civilizadas.6. Coímbra, 22 de julio de 1991.Se acerca el final de su vida. Se palpan los últimos rayos de luz. En el ocaso, se atisban los límites del propio cuerpo. La vida ya se siente como ajena y perteneciente a un pasado imposible de recuperar.7. Coímbra, 27 de marzo de 1993.“Envejecer no es para cobardes”. Nunca había escuchado una sentencia tan contundente, tan clara y definitiva, dicha por un hombre que tuvo como meta ser honesto y sincero consigo mismo a lo largo de la vida.Cierro, volviendo al principio e indicando que para mí siempre es un placer visitar Portugal, solo o acompañado, sea por motivos académicos o por el placer de seguir conociendo a este hermoso país. Así pues, he acudido para la portada de este artículo a una fotografía que se corresponde a una estancia que Flora y yo, tiempo atrás, tuvimos en la Universidad de Lisboa para participar en un congreso de educación artística. Fueron días inolvidables, como son todos los que paso en este país al que conozco desde pequeño, pues mi pueblo de origen, Alburquerque, está a escasos kilómetros de la frontera portuguesa.