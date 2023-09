Ansu Fati se marcha cedido al Brighton inglés

FOTOGRAFÍA: BRIGHTON & HOVE ALBION FC

Hace tres años sería imposible llegar a pensar que el futuro del joven jugador Ansu Fati estuviera fuera del FC Barcelona. Renovado como una estrella y con una clausula prohibitiva, Ansu Fati era la esperanza del aficionado culé, al cual se le dio el 10 de Messi y con ello toda la presión para volver a ilusionar a la grada del FC Barcelona. A día de hoy la realidad de Ansu Fati dista mucho de ser la estrella del FC Barcelona, en este mercado de verano el atacante se ha ido al Brighton inglés como cedido para sumar minutos y volver a tener las sensaciones de antes. No ha sido una gran sorpresa, pues el técnico del FC Barcelona Xavi Hernández le ha dado muy pocos minutos esta temporada y además ya habían hablado que lo iba a tener complicado para poder vestir la elástica del conjunto culé en los partidos. Así pues, Ansu Fati se ha ido al fútbol inglés con el fin de poder demostrar que puede volver a jugar como titular en su equipo de siempre.Lo cierto es que la vida como futbolista del joven Ansu Fati cambió en la lesión que tuvo en el año 2020, una rotura de menisco que se le complico y lo llevó al quirófano hasta en 4 ocasiones. La recuperación fue muy lenta con diversas recaídas y creándose una fuerte controversia durante toda su recuperación. Pasó casi un año si poder volver al césped ni jugar partidos oficiales.Hubo una recaída y volvió a tener que tener un proceso de recuperación largo pues el jugador se negó a pasar por el quirófano otra vez. Con el paso del tiempo de recuperación volvió a entrar en la lista del equipo y jugar algunos minutos con goles incluidos. Pero las sensaciones no son las de antes y los técnicos no veían que el jugador que pudiera lograr el rendimiento anterior a la lesión. Xavi Hernández dio luz vede para que el joven jugador pudiera decidir su futuro y buscar la mejor alternativa. El conjunto inglés del Brighton mostró una gran iniciativa para poder fichar a Ansu Fati dándole galones y siendo lapiza clave del proyecto de uno de los equipos que mejor esta jugado en la Premier League.Con todo, es una muy buena oportunidad para el jugador que deberá demostrar que está totalmente recuperado y puede aguantar el ritmo de competición de esta liga tan igualada y competitiva. Se trata de una gran apuesta no solo para el conjunto inglés, sino para el propio jugador que esta temporada será la de su consagración o la de las dudas sobre su lesión, con el objetivo de llegar al conjunto culé la próxima temporada.