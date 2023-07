El pianista cubano Ivan 'Melon' Lewis encabeza el cartel de la séptima edición del Festival 'Montijazz Vendimia'

Programación Festival Montijazz

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITA

FOTOGRAFÍA: IVAN "MELON" LEWIS (FACEBOOK)

El pianista cubano IvanLewis encabeza este año el cartel de la séptima edición del Festival, junto al trompetista Enriquito Rodríguez, Belén Martín o Castillo Kazaki, que compartirán escenario con maestros del baile y de otras disciplinas relacionadas con el jazz.El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha asistido esta mañana a la presentación del festival, junto al alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el diputado de Cultura, Gabriel Duque; el secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, Enrique Garrido; y el secretario de la asociación cultural Jazz Amontillado, Antonio Luque.se celebra cada mes de septiembre en Montilla y, este año, se desarrollará en Bodegas Alvear y en la Cooperativa Agrícola La Unión, donde la organización pretende propiciar un "ambiente íntimo y de calidad para los sentidos", aunando el jazz con la cultura del vino.Tal y como ha destacado Eduardo Lucena, "se trata de una iniciativa singular y diferenciada que permitirá escuchar jazz en las bodegas y lagares montillanos los días 8, 9 y 16 de septiembre, con diferentes actividades paralelas". En ese sentido, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte ha destacado la "importancia del enoturismo para Montilla y la comarca" y ha apelado al "trabajo conjunto entre instituciones públicas e iniciativas privadas para seguir consolidando el turismo y la cultura".Por su parte, el diputado de Cultura, Gabriel Duque, ha subrayado el "carácter original" de este evento que marida la cultura del vino con el jazz, en una actividad que, a su juicio, "va a engrandecer la Fiesta de la Vendimia", que volverá a tener lugar el primer fin de semana de septiembre.Por otro lado, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado la "unión de las instituciones, del sector del vino y del turismo para difundir la cultura y promocionar Montilla como ciudad, así como su desarrollo económico". El alcalde ha asegurado que este tipo de iniciativas "contribuyen a que la capital mire a la provincia" y "se fomente el turismo mediante reclamos como los vinos de la zona Montilla-Moriles".Por último, el secretario de la Asociación Cultural Jazz Amontillado, Antonio Luque, ha señalado que este festival se remonta al año 2000 y se mantuvo como iniciativa municipal hasta 2016. "Desde 2020, la asociación asume en solitario la organización del evento, centrado en el turismo y en la cultura", ha apuntado Luque, quien también ha hecho hincapié en el trabajo de las Administraciones junto a las empresas privadas.El pianista cubano IvanLewis encabeza este año el cartel del. Avalado por el Grammy Latino al Mejor Álbum de Jazz en el año 2021, por su disco, es un músico que toma como punto de referencia sus raíces cubanas para presentarse como uno de los proyectos más sólidos y originales del panorama jazzístico actual.IvanLewis tiene seis discos publicados y se ha presentado en los festivales más prestigiosos como Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Jazz in Marciac, SFJazz en San Francisco, Kennedy Center en Washington o el legendario jazz club Blue Note de New York, entre otros.Por otro lado, la fusión del jazz y el flamenco vuelve a ocupar en elun espacio propio, como seña de identidad del festival desde sus inicios, con la participación del trompetista Enriquito Rodríguez. Llega a Montilla presentando uno de sus últimos proyectos,, en el que rinde homenaje a uno de los grandes de la historia de la música como Camarón de la Isla. Con la libertad del jazz y el respeto que merece un género con tantas raíces como el flamenco, su capacidad para transmitir emociones asegura un espectáculo lleno de energía.Belén Martín lidera su propio quinteto desde hace tres años y ha dejado de ser una promesa del jazz nacional para convertirse en un proyecto sólido. Con un repertorio formado por temas originales, su música recorre los caminos que han convertido al jazz en un género flexible. Aporta su singular mirada, marcada por la modernidad de su propuesta compositiva y la calidez y el lirismo de su discurso como instrumentista.Castillo Kazaki es otra de las apuestas del. Se trata de un original proyecto musical que está a punto de cumplir una década de trayectoria. La complicidad entre sus integrantes se refleja a nivel musical y personal mediante un repertorio basado también en composiciones originales.El grupo explora influencias que van desde el jazz moderno hasta la música popular, forjando un sonido particular que combina delicadez e intensidad. Este proyecto ha sido presentado en varios festivales de ámbito nacional y europeo, como el Festival de Jazz de Langnau en Suiza, además de haber actuado en diversas ciudades europeas como Berlin, Copenhague o Lyon.El segundo fin de semana delvolverá estar dedicado al swing, por tercer año consecutivo. Junto a los talleres de baile que ofrecerán monitores de las escuelas Lindy Lovers Córdoba y Hop Hop Swing de Granada, uno de sus puntos álgidos será la actuación en el patio de la Cooperativa La Unión de Trouper's Swing Band.Se trata de una banda Oriolana que alterna temas propios con adaptaciones de clásicos del Swing, Neoswing y Rockabilly, con la peculiaridad de realizar sus propias letras en castellano. Con una trayectoria de más de 500 conciertos y una proyección internacional, ha participado en algunos de los festivales especializados más importantes de Europa, como el Festival Hutball de Dresde (Alemania), Swing at the beach (Italia) o este mismo año en el Festival Internacional de Jazz de San Javier.