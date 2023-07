El grupo A mi manera y el dúo Decai ponen el broche de oro a las actuaciones musicales de la Feria de El Santo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El grupo A mi manera y el dúo Decai pusieron anoche el broche de oro a las actuaciones musicales que el Ayuntamiento de Montilla ha organizado este año con motivo de la Feria en honor de San Francisco Solano y que, en la noche del viernes, contó con la participación de Mojinos Escozíos , la simpática banda liderada por Miguel Ángel Rodríguez,La zona exterior del complejo Envidarte acogió, poco después de las 21.00 de la noche, la actuación de A mi manera, un grupo tributo a Siempre Así que, durante dos horas, hizo las delicias de los amantes de la rumba, el flamenquito y los ritmos rocieros. La formación dio paso, además, a otro de los conciertos más esperados de esta edición de la Feria de El Santo: el de Decai, un dúo formado por Pablo Iglesias y Francisco Domínguez, dos amigos de toda la vida que crecieron juntos en la gaditana Barriada de la Paz y que cuentan con legiones de fans en toda España.Decai es un grupo pionero en fusionar la rumba flamenca con el reguetón, tal y como pusieron de manifiesto con su primer sencillo,, incluido en su disco de debut, editado por la discográfica Vale Music, con el que alcanzarían el puesto número 14 del Top 100 de Promusicae y lograrían un disco de oro por sus ventas.De igual modo, la caseta del Polideportivo, junto al acceso principal a las piscinas municipales, acogió a partir de las 22.00 de la noche las actuaciones de la cordobesa Anabel Seoane, cantante de copla natural de Cerro Muriano, y, hora y media más tarde, de la Orquesta Channel, una formación que atesora decenas de conciertos en ferias y verbenas por toda la geografía española.Durante la jornada de hoy, el foco de atención se ha situado en el Barrio de Las Tenerías, que vive este domingo su día grande. Fue en este lugar que aún conserva el sabor auténtico de lo montillano, donde Francisco Solano dio sus primeras muestras de santidad. La tradición asegura que, siendo niño, El Santo acercaba cada día el almuerzo a su padre, Mateo Sánchez Solano, quien trabajaba cultivando la tierra en la Huerta de las Minas.En su camino hasta el paraje de Huelma, el pequeño Francisco solía detenerse en la calle Córdoba con los muchachos desfavorecidos de Las Tenerías, a quienes entregaba, además de sus enriquecedoras enseñanzas, algunas limosnas y parte del fardel que llevaba a su progenitor.Este pasaje tan significativo de la niñez de El Santo quedaría grabado en la memoria de los montillanos, que desde siempre advirtieron en su persona cualidades milagrosas y de santidad. No obstante, la fama milagrera de esta figura clave en la colonización del Nuevo Mundo, comenzó a propagarse el día que fray Francisco sanó a un niño afectado por la lepra en la misma calle Córdoba.Como argumentó el curtidor Diego López Vique durante el proceso de beatificación, “Solano, movido por la caridad y viendo al niño con tantas llagas, lamió con su boca y lengua todas ellas, tanto las del rostro como las del cuerpo y, dejándolo, al otro día por la mañana el niño amaneció mucho mejor, deshinchado y con todas las llagas secas, hasta quedar sano”.Quizás por eso, los montillanos pusieron todo su empeño en levantar una pequeña ermita justo en el lugar en que Solano dio muestras de su don divino. Una ermita que, en su particular atalaya de la calle Córdoba, vive hoy su jornada más intensa de todo el año.La jornada de hoy ha comenzado a las nueve de la mañana, con la tradicional diana floreada por las calles de la ciudad a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesus Nazareno de Montemayor. Tras el tradicional repique del campanillo, la imagen de El Santico ha recorrido en procesión el antiguo barrio de Las Tenerías, acompañada por cientos de fieles que, cada año, renuevan su compromiso con esta pequeña talla que ocupa el retablo de una ermita levantada en 1821 por Alonso Delgado, gracias a las aportaciones del gremio de curtidores y zapateros.Desde las 10.15, las calles Altillos, Ciprés o San Antonio han vivido su particular día grande, envueltos en las melodías de los cientos de fieles que acompañan la pequeña imagen del santo patrono. Coplas tradicionales que devuelven el protagonismo un año más a una de las zonas más pintorescas de la ciudad, que permite degustar, a sorbos pequeños, esa deslumbrante historia que se ha ido forjando en el tiempo y que concede a Montilla un cuerpo y un aroma evocador, noble y profundo.Por último, y al igual que el pasado año, los fuegos artificiales tendrán lugar en la medianoche del domingo al lunes. El concejal de Festejos explicó que el domingo 16 de julio no habrá Feria de Día, aunque sí Feria de Noche, “una decisión que hemos adoptado en consenso con las casetas, que aprovechan este día para desmontar".