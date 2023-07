Buzón del Lector | Un microbús para toda Montilla

AURORA PÉREZ VÍBORA

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

se hace eco en sude una carta abierta de la Plataforma por un Transporte Público en Montilla sobre las necesidades que presenta la localidad en esta materia. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Antes de nada, me gustaría dejar claro, como portavoz de la Plataforma por un Transporte Público en Montilla, que no estamos en contra del Ayuntamiento de Montilla ni, mucho menos, del conductor del microbús que presta servicio en nuestra ciudad desde hace unas semanas, sino a favor del pueblo de Montilla y de sus necesidades.Hace unos años, concretamente a finales de mayo de 2019, nos reunimos varias veces un grupo de vecinas de nuestra localidad que, a través de Facebook, habíamos compartido nuestro descontento con el servicio de transporte urbano que conecta con el Hospital de Montilla. Y decidimos no quedarnos de brazos cruzados.Por eso, presentamos un escrito en el registro de entrada de nuestro Ayuntamiento, solicitando un servicio de transporte urbano con horario continuo y que permitiera llegar por las tardes al Hospital de Montilla. A su vez, para los fines de semana, reclamábamos unos servicios mínimos de transporte.Recogimos en establecimientos, farmacias, papelerías y comercios más de 1.500 firmas de vecinos, además de 260 apoyos en formato digital, que entregamos en el Ayuntamiento. A su vez, el 3 de julio de ese año fuimos a la emisora de Onda Cero, donde Carmina Leiva nos hizo una entrevista.Nos reunimos con don Pedro Reina, propietario de la empresa que presta el servicio, que nos explicó los motivos por los que el autobús no iba por las tardes al Hospital, y que, básicamente, se resumía en la "falta de usuarios".También nos reunimos con el alcalde de Montilla, don Rafael Llamas, y con Ana María Rodríguez, entonces teniente de alcalde de Hacienda, que nos detallaron cómo se gestionaba el servicio. Nuestro alcalde nos aseguró que el Consistorio tenía este asunto sobre la mesa, que se estaba estudiando y que, a la mayor brevedad posible, querían darle solución.El día 4 de noviembre de 2019 dijo que "el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla optará a las nuevas ayudas europeas dirigidas al desarrollo de proyectos de economía baja en carbono", lo que permitiría llevar a cabo un proyecto dirigido a la adquisición de dos autobuses urbanos por parte del Consistorio.Mientras tanto, Montilla tiene un microbús de 15 plazas sentadas. En horas punta, sobre todo por las mañanas, el vehículo va completamente lleno, hasta el punto de que las personas parecen sardinas en lata, con perdón de la expresión. En ese sentido, pensamos que un pueblo con más de 22.000 habitantes tiene entidad suficiente como para contar con un solo microbús.Es cierto que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, la Plataforma por un Transporte Público en Montilla cesó en sus reivindicaciones porque el autobús dejó de prestar servicio y, luego, solo podía subirse la mitad de pasajeros. Más tarde llegaron las obras en la Puerta de Aguilar y, entre unas cosas y otras, hasta ahora no hemos podido retomar este asunto.En ese sentido, nos preguntamos dónde están los dos autobuses que el Ayuntamiento anunció que iba a adquirir en 2019. Antes de las pasadas elecciones municipales, el equipo de gobierno anunció la puesta en marcha de un canal de WhatsApp a disposición del pueblo de Montilla, para que pudiéramos comunicar todas las necesidades. Sin embargo, pasaron las elecciones y dicho WhatsApp fue desactivado. ¿Por qué?Las paradas del autobús no están todas señalizadas, algunas no tienen marquesinas y no ofrecen información sobre el recorrido ni sobre el horario. Por eso pedimos que, por favor, el pueblo de Montilla esté informado. En dos ocasiones hemos pedido cita a nuestro alcalde para poder trasladarle todas estas cuestiones pero, a día de hoy, todavía no tenemos respuesta del Ayuntamiento.Si, por cualquier motivo, el microbús sufre un pequeño accidente por superar la capacidad de pasajeros, ¿de quién será la culpa? ¿Del conductor? ¿De los pasajeros? ¿Del Ayuntamiento? Son preguntas que nos hacemos a menudo y que nos gustaría que el Ayuntamiento de Montilla nos pudiera responder.