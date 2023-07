El Ayuntamiento achaca al "incremento de la demanda" por las altas temperaturas los cortes de luz en la Feria

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Montilla y personal de la empresa Iluminaciones Jesús Nazareno, adjudicataria del montaje eléctrico de la Feria de El Santo, han atribuido hoy a un "aumento desmesurado de la demanda de energía debido a las altas temperaturas" los dos apagones sufridos en una de las líneas que abastece el recinto ferial de la Avenida de Las Camachas.La última incidencia, que tuvo lugar anoche, poco antes de la 1.00 de la madrugada, se registró en el nuevo centro de transformación construido junto al complejo Envidarte. "Una de las líneas de trenzado eléctrico desplegadas por el recinto ferial colapsó al no poder atender la demanda de energía que a esa hora llegaba de varias casetas, del escenario principal y de parte de los puestos de comida instalados en la Avenida de las Camachas", reconocen desde el Consistorio.Así, las mediciones de potencia hechas por el personal del Servicio de Electricidad del Ayuntamiento y por operarios de la empresa adjudicataria permitieron detectar el origen del aumento de demanda sobrevenida, por lo que, "en apenas veinte minutos", el suministro de luz quedó restablecido en la parte del recinto ferial afectada por el apagón.El concejal de Festejos, Miguel Sánchez, ha querido este viernes “pedir disculpas tanto a las cinco casetas y a los feriantes que han sufrido los dos apagones de las últimas noches, como a las personas que en esos momentos disfrutaban de la Feria” y se ha mostrado confiado en que “estas incidencias no vuelvan a ocurrir”, una vez ha sido identificado el motivo.Para el concejal montillano, “el dimensionamiento previo de la red eléctrica instalada en el recinto ferial y su división en varias líneas, para evitar posibles incidencias que afectaran a todo el recinto, estaba hecho y ha funcionado, si bien el calor que estamos teniendo en estos días está provocando que todos los equipos de climatización de la Feria estén trabajando al límite".Desde el Ayuntamiento de Montilla se asegura que “estos incidentes pueden ser habituales en medio de una de ola de calor y cuando la Feria está en su momento de mayor afluencia de público”, al tiempo que agradecen “la buena respuesta” con la que los montillanos encajaron la situación y la “rápida respuesta del personal técnico del Ayuntamiento, el representante de la Asociación de Feriantes y al resto de operarios que participaron en la búsqueda de soluciones al incidente ocurrido en la noche de ayer”.En el comunicado hecho público esta misma tarde, el Consistorio no ha hecho referencia, sin embargo, al apagón que afectó en la noche del martes a varias calles del Cerrillo San José, como Ronda Curtidores o Zarzuela Baja, coincidiendo con la inauguración de la Feria en honor de San Francisco Solano.