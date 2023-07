Los conciertos de LongPlay y Planeta 80 logran subir la temperatura en la segunda jornada de Feria de El Santo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Las actuaciones de LongPlay y Planeta 80 lograron subir anoche la temperatura en el recinto de Envidarte donde, a pesar del "aviso naranja" decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) , se congregaron decenas de montillanos para disfrutar de la segunda jornada completa de la Feria en honor de San Francisco Solano. Los primeros en tomar el escenario fueron los integrantes de LongPlay, un grupo de versiones de pop-rock, surgido en Córdoba hace justo una década, que interpreta en directo grandes éxitos de los años ochenta y noventa, incluyendo también canciones de años más recientes, hasta llegar a éxitos actuales.La banda cordobesa dio el testigo, ante un público más que animado que abarrotó toda la zona exterior del complejo Envidarte, a Planeta 80, otra banda cordobesa de versiones que se ha convertido en un fenómeno musical y cuyos miembros aseguran "mantener viva la romántica artesanía rockera" de la "sufrida furgoneta, el carretera y manta y el yo me lo guiso, yo me lo como".Pero la música no dejará de sonar hoy en Envidarte donde, a partir de las 22.00 de la noche, tendrá lugar uno de los conciertos más esperados de la Feria de El Santo 2023: el de la banda Mojinos Escozíos, un grupo de hard rock y heavy metal surgido en 1994 en la localidad barcelonesa de Mollet del Vallès que destaca, sobre todo, por las letras de sus canciones, que pueden considerarse irreverentes, humorísticas e incluso escatológicas.El grupo está liderado por Miguel Ángel Rodríguez,, que compagina las actuaciones musicales con sus apariciones en programas de televisión comoen Canal Sur oen La Sexta, donde hoy mismo se ha referido en varias ocasiones al concierto que ofrecerá esta noche en Montilla.De igual modo, la caseta del Polideportivo, junto al acceso principal a las piscinas municipales, acogerá a partir de las 22.00 de la noche las actuaciones de la cordobesa Mayte Adrián –que el pasado mes de noviembre participó en la gran final del XXX Certamen de Canción Española "Memorial Juan Luis Molina Granero" que se celebró en el Teatro Cervantes de Málaga– y, hora y media más tarde, de la Orquesta Son de Caña.A su vez, el Ayuntamiento de Montilla ha anunciado que "debido a las altas temperaturas de estos días, y a propuesta del Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo", el Paseo Extraordinario de Caballos de la Feria de El Santo se trasladará a mañana sábado 15 de julio.Así, tras tomar la salida a las 20.00 de la tarde desde la explanada situada frente al antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda, las amazonas y caballistas pasearán por la Avenida de la Constitución, Avenida de María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Fernández y Canivell, Escuelas, Capitán Alonso de Vargas, Gran Capitán, Llano de Palacio y Paseo de Cervantes.Tras un descanso de 30 minutos, el Paseo Extraordinario de Caballos continuará por Llano de Palacio, Arco de Santa Clara, Benedicto XIII, Enfermería, San Francisco Solano, Fuente Álamo, Médico Cabello, Puerta de Aguilar, Avenida de Andalucía, Avenida de Las Camachas, Avenida de José Padillo y pista ecuestre del polígono industrial Llanos de Jarata, donde tendrá lugar una convivencia y una entrega de trofeos.Con todo, la jornada de hoy está marcada por los cultos religiosos que se están llevando a cabo en la Parroquia de San Francisco Solano en honor del patrón de Montilla. En efecto, la Hermandad Patronal de San Francisco Solano y Nuestra Señora de la Aurora se encuentra inmersa desde hace días en los cultos centrales en honor y gloria de su titular, con la novena preparatoria que arrancó el pasado 5 de julio y que, este año, está marcada por la recogida de fondos para poder sufragar la restauración de la imagen de San Francisco Solano, realizada en 1689 y atribuida a la prestigiosa escuela granadina.En efecto, la imagen de San Francisco Solano fue realizada con características propias de José de Mora en el año 1689, por encargo de Francisco Ramírez Muñoz, capellán de la marquesa de Priego. La escultura muestra al santo patrón con un hábito que cae en pliegues verticales y amplios, y un rostro delgado pero con rasgos firmes, que reflejan una profunda espiritualidad, especialmente en su mirada. En la representación, San Francisco Solano lleva consigo un crucifijo y una concha de plata, mientras que la aureola de santidad también está realizada en plata.La novena se celebró hasta ayer y ha estado oficiada por sacerdotes que guardan una estrecha relación con Montilla o que han nacido en la ciudad, como Juan Laguna Navarro, Miguel Ángel Raigón Rodríguez, Carlos Jesús Gallardo Panadero, Rafael Castro Flores o Antonio Ramírez Climent.En las vísperas de la festividad del santo patrón, tuvo lugar la Vigilia de Adoración Nocturna tras la santa misa, para llegar al día de hoy, el 14 de julio, con la Función Principal de Hermandad, presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.A su vez, a las 21.00 de esta noche tendrá lugar una santa misa y la encomendación de Montilla a su patrón, ocupando la sagrada cátedra el rector de la Basílica de San Juan de Ávila, Fernando Suárez Tapiador, que será el encargado de poner el broche de oro a los cultos en honor de El Santo.Con todo, el cierre de la Feria en honor a San Francisco Solano tendrá lugar el próximo domingo 16 de julio. Y será de la manera más tradicional posible: paseando la pequeña imagen del patrón de la localidad, popularmente conocida como El Santico. Un año más, el tradicional repique del campanillo servirá para anunciar a los vecinos la salida procesional de esta peculiar talla que preside el retablo de la ermita de la calle Córdoba, levantada en 1821 por Alonso Delgado, gracias a las aportaciones del gremio de curtidores y zapateros.