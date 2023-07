Buzón del Lector | Los horarios del microbús

AURORA PÉREZ VÍBORA

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

se hace eco en sude una carta abierta de la Plataforma por un Transporte Público en Montilla sobre la falta de información de los horarios en los que presta servicio el microbús municipal. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Este pasado domingo, se hacía eco de una carta abierta de la Plataforma por un Transporte Público en Montilla sobre el servicio –a nuestro juicio insuficiente– que presta el microbús que adquirió el Ayuntamiento de Montilla. Hoy volvemos a recurrir a este periódico ante las preguntas que estamos recibiendo en los últimos días sobre el horario del microbús que presta servicio en Montilla y que fue anunciado por el Ayuntamiento a través de una publicación en Facebook La decisión nos parece poco acertada –o, si quieren, insuficiente–, ya que no todo el mundo tiene Facebook. De hecho, las personas mayores, muchas de las cuales hacen uso del transporte público por necesidad, ni tienen ni entienden las redes sociales, de manera que no pueden conocer la frecuencia con la que se presta este servicio.De hecho, las personas que integramos la Plataforma por un Transporte Público en Montilla desconocemos si el microbús recoge pasajeros a las 17.00 de la tarde en la parada que hay establecida junto a las piscinas del Polideportivo, pero tenemos constancia de que a las 18.00, a las 19.00 y a las 20.00 de la tarde no llega a este punto, pese a estar marcado en su itinerario.Ante esta situación, varias personas han trasladado a la Plataforma por un Transporte Público en Montilla el incumplimiento de los horarios y nos preguntan por qué no se facilita información sobre la frecuencia de paso tanto en el propio vehículo como en las distintas paradas a lo largo de todo el recorrido.Entendemos que si existe un horario establecido es para cumplirlo. Este pasado miércoles, varias personas nos han asegurado de que el microbús estaba estacionando ya en su cochera a las 19.10 de la tarde, para no volver a salir ya hasta el día siguiente. ¿Cómo es posible si su último itinerario finaliza a las 20.00 de la tarde?Por todo ello, hacemos un llamamiento tanto al Ayuntamiento de Montilla como a la empresa adjudicataria para que entiendan que los vecinos y vecinas de esta localidad demandamos un servicio de transporte urbano transparente, con un horario accesible y que, por supuesto, se cumpla, con independencia del número de pasajeros que hagan uso de este microbús.