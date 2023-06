Una inesperada tormenta de granizo provoca "graves daños" en varios viñedos de la Sierra de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ANTONIO GARCÍA

Una inesperada tormenta de granizo provocó anoche "graves daños" en varios viñedos ubicados en la Sierra de Montilla, adscritos a la Zona de Calidad Superior de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. La tromba de agua, que descargó cerca de 20 litros en apenas cinco minutos, causó auténticos estragos en los parajes de La Salmonera y La Atanasia, en las inmediaciones de Cuesta Blanca.Tal y como ha detallado aAntonio García, gerente de Servicios Agrícolas García, una empresa ubicada en la Avenida de Italia que ofrece asesoramiento técnico a agricultores de toda la comarca, la granizada tuvo lugar en torno a las 22.30 de la noche y se localizó fundamentalmente en un perímetro de unos 200 metros cuadrados."La suerte ha sido que los racimos todavía no están apretados del todo pero, aún así, los daños han sido serios e importantes", ha asegurado el especialista, que ha explicado que los impactos del granizo han roto el epitelio superior de la uva y la piel", lo que ha terminado con la viabilidad de muchos racimos."Algunas de las heridas que presenta la uva cicatrizarán, pero otras han dejado el fruto totalmente inservible, ya que los racimos van a abortar y no van a poder terminar su crecimiento", ha precisado Antonio García, quien ha contactado ya con las empresas aseguradoras para poder hacer una evaluación económica de los daños."En estos momentos desconocemos el porcentaje de producción que se ha podido ver afectado por esta tromba de agua pero, sin duda, el daño ha sido importante, ya que, a causa de la sequía, los racimos no estaban totalmente desarrollados y la vegetación de la viña era algo escasa, con lo que ahora se va a frenar todavía más el crecimiento y el engorde de los racimos".Según los datos recabados por el responsable de Servicios Agrícolas García, la tormenta entró por el norte y, además de granizo, "descargó mucha agua y muy fuerte", por lo que la acción conjunta de la lluvia intensa y del granizo ha terminado por agravar los daños.De este modo, entre un 40 y un 50 por ciento de las cepas enclavadas en los parajes de La Salmonera y La Atanasia han resultado dañadas, sobre todo en la parte superior de la planta, por lo que Antonio García espera una reducción de cosecha en estas parcelas que "podría alcanzar un elevado porcentaje, siempre que algunos de los racimos dañados consigan cicatrizar sus heridas".