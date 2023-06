Buzón del Lector | Problemas con los parquímetros

CRISTINA SABARIEGO SALAS

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude la denuncia de una vecina sobre el funcionamiento de los parquímetros y de la zona azul de Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.En Montilla tenemos un problema real con los parquímetros. Para quien tenga que usarlos en una ocasión determinada, no supondrán problema alguno; pero para quienes, por una u otra razón, tenemos que usarlos a diario, sí que lo es, ya que la máquina no dispone de cambio, hay que echarle el dinero justo y los negocios de la zona no tienen por qué facilitar cambio a las máquinas.El parquímetro es un negocio, por lo que debería ofrecer cambio por sí mismo. Sin embargo, no es así. Y cuando dices de hacer uso de las tarjetas, no hay ni una sola máquina en Montilla que funcione, ni introduciendo la tarjeta, ni por elEntonces, se lo dices a la persona encargada y te dice que es tu obligación llevar dinero suelto. Y yo me pregunto: ¿qué ley existe que obligue a una persona a llevar dinero encima? Porque existe la obligación de llevar el DNI, el carnet de conducir para las personas que conducimos, pero no hay nada que obligue a llevar dinero encima. Es lógico, por si surge cualquier imprevisto, llevar algo, pero no es una obligación como este señor me dijo.El pasado miércoles, al verlo pasar, le solicité una hoja de reclamaciones y me dijo que no tenía, cuando eso sí que es una obligación para cualquier negocio o servicio. Porque cuando se presta un servicio público, se ha de disponer de hoja de reclamaciones a demanda de los clientes o usuarios para que, si surge algún problema y se considera que no existe otra solución, se pueda formular una queja formal –que, en mi caso, pasa simplemente por solicitar unas máquinas que funcionen correctamente–.Por otro lado, las personas que trabajamos o vivimos en las zonas donde cada vez quitan más aparcamientos y solo nos dejan las zonas azules, deberíamos tener algún tipo de tarjeta de residente –como existe en Córdoba o Lucena, ciudades con las que siempre nos queremos comparar, aunque nunca hacemos las cosas como ellos–. Aquí la zona azul es para todo el mundo igual, con independencia de que seas vecino de Montilla como si vienes de fuera. El hecho de pagar el Impuesto de Circulación en el mismo pueblo parece que no sirve de nada.Y otra cosa es que si el señor encargado de la zona azul así lo decide, aún sabiendo que sus máquinas no funcionan bien, puede llamar a la Policía Local para que denuncie el coche, a pesar de que se trata de un vehículo que, realmente, se encuentra bien estacionado.Sin embargo, se puede estacionar en la puerta de una cochera, en doble fila –en la Avenida de la Constitución se paran a diario y nadie dice nada, aunque eso impida el paso de los demás vehiculos–, ocupar un reservado de minusválido o una zona de carga y descarga durante toda una semana.Sin embargo, pagando todos los impuestos y teniendo toda la documentación al día, estacionar en una zona azul y no poder ponerle tique porque no funciona la máquina debidamente sí que tiene sanción, que asciende, nada más y nada menos, que a 90 euros. Un buen ejemplo recaudatorio, mientras que con los demás problemas de estacionamiento, no pasa nada. ¡Viva Montilla y su zona azul!