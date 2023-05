SATSE denuncia el "bloqueo" de todas las solicitudes de promoción de carreras profesionales en el Hospital

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado el "bloqueo" desde el pasado mes de noviembre de todas las solicitudes de promoción de carreras profesionales en el Hospital Comarcal de Montilla. En un comunicado hecho público ayer, la organización asegura que el segundo proceso ordinario de promoción y ascenso de carrera profesional para los profesionales de los centros hospitalarios de Montilla y Puente Genil se encuentra paralizado desde el 1 de noviembre del pasado año."Esto supone una discriminación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los profesionales que trabajan en estos hospitales, que ven cómo sus compañeros del resto de centros del SAS recibieron en el mes de marzo sus retribuciones por este concepto con carácter retroactivo desde enero", detalla el sindicato."Desde SATSE no podemos tolerar que aun no esté resuelto este proceso de carrera del ejercicio 2022, cuando en el SAS ya se está evaluando el primer proceso del año 2023, pues va a suponer un retraso y una discriminación en el pago de las retribuciones de los Hospitales de Montilla y Puente Genil por una nefasta gestión en la política de recursos humanos por parte del staff de dirección del Hospital de Andújar y de la dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, al no renovar un contrato temporal de administrativo y amortizar el puesto de trabajo", añade el colectivo.Según SATSE, "en esta disputa de egos en la gestión, quienes están sufriendo las consecuencias son los profesionales sanitarios de nuestros centros, que están viendo mermadas sus retribuciones que por ley le corresponden desde el pasado mes de enero".A juicio de SATSE, "no se entiende que estos centros hospitalarios dependan del SAS desde enero del 2021 y, sin embargo, los profesionales que vienen a trabajar a estos centros procedentes del propio Servicio Andaluz de Salud tengan que solicitar el reconocimiento de los trienios y la homologación de la carrera profesional", lo que, a juicio del sindicato, "demora las retribuciones de estos conceptos, en el mejor de los casos, varios meses".El Sindicato de Enfermería achaca esta situación al proceso de integración en el SAS de ambos centros, antes gestionados por la Empresa Pública Alto Guadalquivir. "Tenía que haber acabado el 1 de enero de este 2023 y aún no tenemos fecha para su resolución final", indicaron.Por último, SATSE instó a los responsables de la gestión de estos centros a "que no recorten personal, que se agilice la resolución de los procesos de carrera profesional pendientes de certificar y a que, con carácter urgente, finalice el procedimiento de estatutarización de los profesionales sanitarios para poder así dar certidumbre y seguridad a los profesionales que están realizando su labor profesional en estos centros hospitalarios".