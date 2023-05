El PP promueve un encuentro en la sede de Ademo para valorar las opciones de Montilla ante la Base Logística

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La sede de la Unión de Empresarios de Montilla (Ademo) acogió ayer tarde un encuentro promovido por el Partido Popular (PP) para valorar las opciones de Montilla ante la Base Logística que el Ejército de Tierra ha previsto construir en Córdoba.El encuentro, que reunió un nutrido grupo de empresarios de Montilla, contó con la participación del coordinador de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del PP de Córdoba, Agustín López, junto al candidato a la Alcaldía, Federico Cabello de Alba, y el presidente de Ademo, Manuel Arrabal, que ocupa el tercer puesto de la candidatura a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.El letrado cordobés José Luis Garrido, gerente del Parque Empresarial La Rinconada, donde irá enclavada la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, reconoció que esta infraestructura "es muy importante para Córdoba y su provincia, ya que representa una inversión millonaria".En ese sentido, José Luis Garrido se mostró convencido de que la Base Logística del Ejército de Tierra "va a provocar una sinergia en toda la provincia de Córdoba que no podemos desaprovechar y que hay que saber utilizar", por lo que animó a los empresarios locales a "llevar la iniciativa".Para el gerente del Parque Empresarial La Rinconada, "el impacto mayor de la base recaerá en el sector logístico", si bien apuntó que, alrededor de la misma, "se va a crear un gran centro logístico industrial y de empresas auxiliares", por lo que cualquier sociedad que "tenga posibilidad de dar servicio a la Base Militar puede verse beneficiada de esta inversión tan importante".Por su parte, Agustín López confesó que la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba supone "un motivo de esperanza" porque, a su juicio, "va a suponer un importante desarrollo no solo ya para la capital sino, también, para los pueblos de la provincia de Córdoba".En ese sentido, el coordinador de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del PP de Córdoba elogió la iniciativa del candidato a la Alcaldía de Montilla de promover este encuentro y aseguró que Federico Cabello de Alba "es la persona que mejor puede puede encarnar la dirección de un proyecto de ciudad dirigido a que los empresarios expriman al máximo sus posibilidades y tengan la información más certera y en el momento adecuado".Por último, Federico Cabello de Alba hizo hincapié en que la Base Logística que el Ejército de Tierra ha previsto construir en Córdoba representa "una inmensa oportunidad para toda la provincia de Córdoba" y, en ese sentido, defendió la necesidad de "generar esas sinergias y ofrecer la información necesaria" para, a su vez, propiciar entre el sector empresarial "una concienciación importante acerca de la oportunidad que supone"."Sería una auténtica barbaridad que tengamos oportunidades de este tipo y que, por falta de información o de iniciativa, no se puedan aprovechar", señaló Cabello de Alba, quien destacó que "Montilla tiene unas características que, para la logística, son de primera magnitud y, sin duda, es uno de los mejores sitios situados en toda la provincia".