IU defiende la necesidad de retomar las Asambleas de Barrio para fomentar la participación ciudadana

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: IU / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Izquierda Unida (IU) ha desgranado hoy sus principales propuestas electorales para fomentar la participación ciudadana, la actividad cultural y deportiva, así como el bienestar social en Montilla. La candidata a la Alcaldía, Rosa Rodríguez, ha presentado al joven Enrique Mesa, graduado en Historia y alumno del Máster Interuniversitario en Análisis Histórico del Mundo Actual, que ocupa el undécimo puesto de la candidatura a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo "Para IU, uno de los pilares sobre los que se basa la elaboración del programa electoral es la participación ciudadana y, por ello, creemos que es importante reactivar los organismos de participación ciudadana que durante el último mandato han visto mermada su actividad, bien por la pandemia, o bien, porque no se han fomentado suficientes políticas de participación ciudadana por parte del Ayuntamiento de Montilla", ha explicado Enrique Mesa.En ese sentido, la coalición de izquierdas ha defendido la necesidad de retomar las Asambleas de Barrio, así como la actividad de los consejos sectoriales, "principalmente el de Patrimonio y, si pudiera ser también, el Consejo de la Cátedra de El Gran Capitán", ha apuntado el candidato de IU.Enrique Mesa se ha referido al Ágora Joven como "elemento dinamizador de la juventud" en Montilla y, en ese sentido, ha planteado la necesidad de impulsar el Centro Municipal de Información Juvenil, por ser "un punto de encuentro y dinamizador de la juventud montillana donde los jóvenes pueden proponer ideas que pueden llegar luego al Ayuntamiento".En materia de deportes, IU propone la puesta en marcha de un programa de "uso mixto o compartido" de las pistas e instalaciones deportivas, así como la remodelación de las pistas tenis, fútbol sala y baloncesto anexas al Estadio Municipal de Fútbol. "Creemos que es fundamental fomentar el deporte base en colaboración con los centros escolares y con los clubes deportivos", ha añadido.Por su parte, Rosa Rodríguez ha hecho hincapié en que "la igualdad es un elemento vertebrador de todas las políticas de Izquierda Unida" y ha insistido en que "cada una de las actuaciones que llevamos a cabo, tanto cuando gobernamos como cuando estamos en la oposición o, incluso, a nivel interno de partido, implican el impulso de políticas que prevengan la violencia de género y que fomenten la igualdad".La candidata de IU a la Alcaldía de Montilla ha recordado al equipo de gobierno que "hay un compromiso que se adquirió en Pleno para poner en marcha un Punto de Encuentro Familiar" en la localidad y que, sin embargo, "se ha desatendido desde el primer momento porque no se ha prestado la debida atención a este asunto".De igual modo, Rosa Rodríguez ha calificado de "indispensable" la puesta en marcha "con carácter urgente" de un Protocolo de Prevención y Actuación ante Violencias Machistas en Entornos de Ocio. "Las violaciones grupales y las agresiones sexuales usando sumisión química se suceden día tras día e, incluso, esta semana hemos tenido tres casos en la provincia de Córdoba, más todos los que no se hayan denunciado, que por desgracia son muchos", ha lamentado.En ese sentido, Rosa Rodríguez ha defendido la necesidad de "tener una herramienta en el municipio que facilite a todos los entes que tienen que luchar en la prevención y en el tratamiento de esas violencias a saber en todo momento cómo actuar y, de esta manera, se garantice un procedimiento judicial que condene a los hombres que incurren en este tipo de agresiones".Por último, Enrique Mesa ha manifestado que "desde IU pensamos que ya va siendo hora de honrar a las víctimas del franquismo" en la localidad, que ha situado en 147 según cifras oficiales. En ese sentido, la coalición de izquierdas propone "promover la investigación y la exhumación" de la fosa común del Cementerio Municipal, así como nombrar este enclave como Lugar de Memoria.