Antoñi Ramírez (PSOE): "Montilla debe aprovechar la instalación en Córdoba de la Base Logística del Ejército"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Antoñi Ramírez Polo es una montillana de 46 años que se siente comprometida con la ciudad en la que nació y vive, mostrando desde siempre inquietudes por mejorar las cosas en su entorno y ayudar a solucionar los problemas de la gente, razón que la impulsó a participar de manera activa en la asociación de vecinos de su barrio de las Casas Nuevas: la Asociación de Vecinos "Gran Capitán".Técnico Especialista Administrativo y con una experiencia profesional de más de 25 años, es en la actualidad la responsable de administración y contabilidad de una conocida empresa montillana. Aficionada a las actividades de tiempo libre relacionadas con la naturaleza y la cultura, se describe a sí misma como una persona optimista, luchadora y constante, que le gusta tener los pies en la tierra y firme defensora del diálogo y el respeto como la mejor vía para evitar conflictos y promover la convivencia sana. Para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, forma parte, como independiente, de la candidatura presentada por el PSOE montillano y encabezada por Rafael Llamas.—Que Rafael Llamas haya confiado en mi persona y haya considerado que puedo aportar y sumar en su equipo de gobierno para llevar a cabo el proyecto de ciudad que nuestro alcalde tiene para Montilla es ya, por sí misma, una motivación para asumir este compromiso con ilusión y con ganas.Otro motivo importante que me ha llevado a comprometerme ha sido el hecho de que, durante estos últimos ocho años, a título de ciudadana particular y también como representante de la Asociación de Vecinos "Gran Capitán", he tenido la oportunidad de tratar con gran parte de los concejales del actual equipo de gobierno y con el alcalde, Rafa Llamas, para solucionar problemas y abordar temas que afectaban a esta zona de Montilla, que no olvidemos representa un tercio de la población total de la ciudad.Siempre he encontrado en este equipo de gobierno una actitud permanente de escucha y una voluntad constante por buscar soluciones a los problemas que iban surgiendo. Para mí, es muy importante que esa escucha, ese talante y ese compromiso se lleven a cabo no solo cuando se aproximan elecciones, sino durante los cuatro años que dura el mandato. Ahí es donde se ve el verdadero compromiso con la ciudadanía y se ve lo útil que es la política municipal cuando se ejerce con vocación de servicio y buscando el interés general.—Una de las medidas que considero de más calado para impulsar el crecimiento de la ciudad es acometer la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desarrollar el proyecto de urbanización de los terrenos municipales del Pico Cigarral, generando una nueva zona residencial, con más oferta de vivienda y, al mismo tiempo, poner en valor un inmejorable espacio para desarrollar un parque empresarial donde ubicar iniciativas de emprendimiento y poner en marcha ideas de negocio.Montilla debe aprovechar la oportunidad que se va a generar con la instalación en Córdoba de la Base Logística del Ejército de Tierra, cuyo ámbito de influencia será todo el sur de España, y que va a hacer que un número importante de empresas auxiliares y complementarias busquen acomodo y ubicación en el entorno periférico, donde Montilla ocupa un lugar privilegiado.Para esto, se han de contemplar en los sucesivos Presupuestos de los próximos cuatro años las inversiones y las previsiones necesarias para actuar de manera decidida apoyando ese crecimiento urbano y económico que todos queremos para Montilla.Soy de las que creen firmemente que la prioridad de todo Gobierno municipal debe ser, permanentemente, el impulso del desarrollo económico y la creación de empleo. Si estos objetivos se van cumpliendo, también se irán cumpliendo los objetivos de mejorar y ampliar los servicios públicos, de incrementar el bienestar social y de avanzar en el desarrollo urbanístico y de modelo de ciudad que deseamos.Hacer política, para mí, es implicarse en la vida cotidiana de tu ciudad para ayudar a que exista buena convivencia y que todo el mundo pueda en su pueblo desarrollar sus tareas, su trabajo, sus momentos de ocio y sus relaciones con el resto de personas en un entorno agradable, cómodo, seguro y atractivo.Se puede hacer política desde muchos ámbitos, consiguiendo esos objetivos en tu trabajo, en tu familia, en tu asociación de vecinos, en colectivos sociales, culturales o deportivos en los que participes... Y, por supuesto, se puede hacer política desde las instituciones públicas. Poder hacer este tipo de política desde tu Ayuntamiento es, para mí, una gran oportunidad para participar en un proyecto de ciudad que, paso a paso, me ha ido conquistando.En lo que a Montilla se refiere, a lo largo de estos últimos ocho años, con Rafa Llamas de alcalde, lo que se percibe es un buen clima político de tranquilidad, de consensos y de hacer las cosas implicando a personas muy diversas, de tendencias políticas muy dispares, pero buscando esos puntos de encuentro que hacen que se pueda crecer y mejorar.Un detalle que no debería pasar desapercibido son los distintos Presupuestos municipales que han sido aprobados por unanimidad y consenso de todos los grupos políticos, aún teniendo en cuenta que el PSOE tenía mayoría absoluta.Es muy importante el talante dialogante y negociador, el saber escuchar, la cercanía y la implicación personal de un alcalde a la hora de buscar soluciones a los problemas de la gente para comprender dónde está el origen de la buena sintonía, las buenas formas y la tranquilidad de la vida política en Montilla.—Montilla está en estos momentos experimentando una evolución de crecimiento y una transformación muy positiva. No reconocer esto sería injusto. Por eso, creo que es importante que, entre todos, sepamos aprovechar este momento para no frenar, para continuar con esta dinámica ahora que vemos que el proyecto que lidera Rafa Llamas está funcionando y está dando buenos resultados.—Creo que un buen político ha de ser, ante todo, un buen gestor, porque para esa tarea de gestionar de manera eficaz y eficiente los asuntos públicos es elegido por sus vecinos. Eso implica que deba tener capacidad para liderar equipos de personas y saber organizar el trabajo. Pero estas cualidades no sirven de nada si no van acompañadas de la honestidad, la honradez y la coherencia. Y también añadiría que no debe faltar la humildad y el tener empatía con la gente.—Sinceramente, creo que basta con ver los resultados de la gestión de Rafael Llamas y de su equipo de gobierno municipal para tener suficientes razones y motivos a la hora de seguir confiando en un proyecto que, personalmente, creo que merece la pena apoyar.Toda esa gestión ya realizada es la garantía de que se va a cumplir toda la gestión que dará forma a los proyectos que Montilla necesita y ya están programados. Personalmente, he tomado la decisión de implicarme de manera plena y asumir los compromisos que suponen formar parte, como persona independiente, de la candidatura del PSOE de Montilla para las próximas elecciones municipales. Y espero estar a la altura de la confianza que en mí se ha depositado y contribuir a demostrar a nuestros votantes que van a estar verdaderamente presentados en sus concejales del Grupo Municipal Socialista.