En serios problemas

Montilla Club de Fútbol 0 -- 1 Atlético Palma del Río C.F.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol se enfrenta a su peor momento de toda la temporada. El cuadro vinícola, con un solo punto de los últimos dieciocho posibles, cedió una nueva derrota liguera al perder por cero tantos a uno ante un rival directo como el Atlético Palma del Río.En un choque con más ocasiones para los montillanos, una vez más negados de cara a portería, los auriverdes veían cómo su rival tenía la paciencia suficiente para aprovechar una oportunidad en el segundo tiempo y agarrar un triunfo vital para el plantel palmeño. La falta de ideas en muchos compases del encuentro, sumado a un grupo que necesita un giro en el aspecto psicológico y deportivo, provoca que el Montilla se sitúe a tan solo un punto de la zona de descenso.El encuentro comenzó con dos equipos bien plantados sobre el terreno de juego, sin apenas conceder opciones en ataque y con una mayor disputa de balón que vistosidad en el juego. La primera opción la tuvo el Montilla con un disparo directo de Alfonso Carraña en una falta que hizo intervenir a Barea.Con el paso de los minutos, los montillanos tomaban el mando de la pelota y tuvieron dos oportunidades más en un remate de Javi Ruiz a la salida de un córner que se marchó desviado, así como una jugada combinativa entre Calvillo y Salvi que concluyó en un centro al área al que Moro no llega por centímetros en boca de gol. Entre medias, el Atlético Palma del Río tuvo su ocasión en una internada dentro del área de Javi Castilla con posterior lanzamiento que Molero blocó por bajo.Ya en la recta final del primer tiempo, el cuadro local lo intentó con centros laterales que no encontraron el camino de la portería. El Atlético Palma del Río se mostró firme atrás y supo esperar su momento, que llegaría tras el paso por vestuarios.Ambos banquillos se movieron, buscando alternativas de cara a la obtención de los tres puntos, mejorando los palmeños y volviendo a rondar todo lo negativo a un Montilla que vio cómo su rival, a la contra, se iba acercando a la meta de Molero.Mientras, el equipo vinícola no era capaz de poner en excesivo peligro la meta rival. Con esta perspectiva, se llegó al tramo final de la contienda, instante en el que un centro de Adri Delgado al segundo palo lo remachó al fondo de la red José Antonio ante la pasividad defensiva local. Corría el minuto 71 de juego.Pese a los intentos a la desesperada por alcanzar el empate, todo fue un querer y no poder. Así las cosas, la próxima cita para el Montilla C.F. será este sábado, a las 20.00 de la tarde, en Isla Mayor ante el Villafranco Club de Fútbol.Molero, Antonio Luque (Juanito 54'), Salvi, Carraña, Calzado, Soto, Javi Ruiz (Morillo 83'), Luque (Barto 62'), Moro, Tate (Javi Guerrero 71') y Calvillo (Maleno 54')Barea, Juan Márquez, Javi Castilla, Alejo, González (Domenech 67'), Conde (Martín 87'), Pedro Chacón (Christian 89'), Núñez, José Antonio (Cony 79'), Adri Delgado y Fran Cano (Salva 82')Fuentes (71');Barichou Chark, Anás (Jaén). Amonestó por los locales a José Ángel Garrido, Calzado, Javi Ruiz, Antonio Luque y por los visitantes a Javi Castilla.Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.