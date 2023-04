El escritor hindú Amin Sheikh compartirá en Montilla sus duras experiencias vitales en las calles de Bombay

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" acogerá este viernes, a partir de las 19.30 de la tarde, la presentación del libro, a cargo del escritor hindú Amin Sheikh, el ejemplo más palpable de las enormes diferencias y desigualdades que vive el mundo en pleno siglo XXI.La actividad se enmarca en los actos organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Montilla con motivo del Día Internacional del Libro 2023 y, a continuación, se presentará el cuento, de Rocío Ferrón.Tal y como ha destacado el Ayuntamiento de Montilla en una nota, "la historia de Amin Sheikh no deja a nadie indiferente". Por eso, y para luchar por los niños que aún se encuentran en la misma situación que él vivió de niño, abandonado en las calles de Bombay, Amin decidió escribir su historia y recaudar fondos para brindarles una oportunidad a estos niños de crear su propia identidad.es la historia personal de Amin que, de los 5 a los 8 años de edad, vivió en las calles de una de las urbes más pobladas y con mayores desigualdades del mundo, aunque según ha manifestado en más de una ocasión en entrevistas a diferentes medios, “en Europa es complicado que puedan imaginarse lo que es ser un niño de la calle: aquí un niño es como una flor”.Sin embargo, él tuvo que huir de su casa por las palizas que recibía tanto de sus progenitores como en la tetería donde limpiaba y servía. “Viví tres años en la calle: pedía limosna, robaba, comía desperdicios, reciclaba basura, cargaba maletas... Me pegaron, me drogaron, abusaron sexualmente de mí y me esclavizaron. Dejé de creer en la bondad. Veía a las personas como monstruos y me volví muy agresivo”. Esto sucedió hasta que una monja de una oenegé lo recogió de la calle y le dio una oportunidad.Su historia es hoy un ejemplo de entrega y superación, pero Amin no olvida a otros niños que no han tenido la misma suerte que él. Por eso, durante años ha luchado incansablemente para hacer realidad su sueño de abrir una cafetería-biblioteca dedicada a los niños y niñas de las calles de Bombay, entre otras cosas, para que tengan algo que llevarse a la boca.Así, en agosto de 2016 el sueño de Amin se hizo por fin realidad con la inauguración de. El objetivo del proyecto es ayudar a los jóvenes en riesgo de exclusión social, apoyándoles en el aprendizaje de una profesión o estudios y encontrando un hogar.La ONG “Soy gracias a ti” apoya desde España el proyecto solidario, difundiendo su actividad a través de medios de comunicación, promoviendo la realización de charlas y cualquier otra iniciativa que ayude a difundir la historia de Amin y acercarla a más gente para sensibilizar sobre la realidad de los niños y niñas en India y recabar apoyo económico para seguir adelante con el proyecto."Es a través de ellos que la presentación de su nuevo libro llega a Montilla, para celebrar el Día Internacional del Libro", recalcaron desde el Ayuntamiento, que precisaron que, además de comprando estos ejemplares, también se puede colaborar con el proyecto haciendo una donación directamente a través de la ONG "Soy Gracias A Ti": Triodos Bank (ES41 1491 0001 2021 3861 6228).