Aureliano Sáinz | Temple Grandin y los niños con TEA (y 2)

AURELIANO SÁINZ

Si nos fijamos en el dibujo de Javier, un niño de 9 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), hay elementos de la escena que comprendemos, pero otros se escapan a nuestra comprensión. Ha trazado a los cuatro miembros que componen su familia jugando al fútbol, al tiempo que especifica quién es cada cuál, escribiéndolo.Puede llamarnos la atención que todos tengan en sus pies un balón, cuando al fútbol se juega con uno solo; pero este tipo de representación también podemos encontrarla en otros niños, ya que, en ocasiones, sintetizan en una sola imagen lo que podría corresponder a distintos momentos de un partido. De todos modos, lo más sorprendente es que haya dibujado un gran sol animista con cuatro ojos: tres de ellos unidos horizontalmente y un cuarto, más pequeño, por encima de esos tres.¿Qué nos quiere expresar su autor con este sol? ¿Forma parte de su mundo fantástico o tiene una lógica para él? Esto es verdaderamente difícil de saber, puesto que una de las dificultades de los niños y niñas con TEA, como vimos en el artículo anterior , es el proceso comunicativo con los demás, por lo que penetrar en los significados de sus pensamientos visuales plasmados en las láminas se hace muy complicado, ya que ellos no responden a algunos aspectos de la forma común de razonar; tienen una lógica distinta a la nuestra.Pero esto no quiere decir que no debamos prestar atención a sus procesos de desarrollo cognitivo y emocional, ya que ellos deben estar integrados en centros educativos de modo que se encuentren y relacionen cotidianamente con sus compañeros de clase, siendo atendidos por el profesorado en sus necesidades específicas.En esta ocasión, he comenzado por un caso concreto para dar continuidad a lo que vimos en el artículo precedente, que cerramos con un párrafo de Temple Grandin y en el que nos daba a entender que su forma de pensamiento era diferente. Ahora sabemos que han transcurrido muchos años desde que ella, siendo niña, apenas se conocía nada del denominado Trastorno del Espectro Autista, por lo que su vida ha sido un camino admirable, lleno de múltiples dificultades, hasta lograr ser doctora y profesora de la Universidad Estatal de Colorado.Tal como indiqué, la lectura de, su primer libro traducido al castellano me dejó totalmente sorprendido. Con respecto al segundo,, que ha visto recientemente la luz en nuestro país, me encuentro cerrando su lectura. No obstante, tal como indiqué, continúo seleccionando algunos párrafos suyos para que seamos capaces de entender que hay otras personas cuyos cerebros y mentes funcionan con algunos parámetros distintos a los nuestros.“Uno de los misterios más profundos del autismo ha sido la notable capacidad de la mayoría de los autistas de destacar en habilidades visuales y espaciales, unida a su torpeza para las verbales”, apunta Temple Grandin.Si tenemos en consideración que el estudio de las inteligencias múltiples, de las que nos habla el psicólogo Howard Gardner, se ha afianzado en un amplio sector del mundo académico, podemos convenir que la inteligencia visual y espacial es muy superior en los autistas que en quienes no presentan TEA.“De pequeña y adolescente, creía que todo el mundo pensaba con imágenes. No tenía ni idea de que mis pensamientos eran diferentes; de hecho, no me he dado cuenta del verdadero alcance de las diferencias hasta hace muy poco”, nos indica Grandin, al tiempo que añade: “En reuniones y en el trabajo empecé a preguntar detenidamente a otras personas cómo accedían a la información a partir de sus recuerdos. Por sus respuestas descubrí que mis aptitudes visuales superaban con creces a la mayoría de la gente”.Nos puede resultar chocante que quienes padecen autismo tengan una de las inteligencias (la visual) con un nivel superior a la mayoría de la gente. Esta capacidad puede ser utilizada en su favor, tal como nos lo expresa en el siguiente párrafo:”.Uno de los trabajos de investigación de Temple Grandin estaba en el cuidado animal, por lo que sus dotes visuales las aplicaba a los diseños de máquinas para entender las respuestas de los animales.”.Quisiera cerrar este breve recorrido que hemos realizado por los escritos de la estadounidense Temple Grandin, y que nos han ayudado a comprender la mente y el pensamiento de quienes son autistas, con otros dos párrafos.”.