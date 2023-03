Virus del Papiloma Humano: la infección de transmisión sexual más frecuente entre la población mundial

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Más del 80 por ciento de la población mundial se ha infectado del Virus del Papiloma Humano (VPH) en algún momento de su vida, pues "se trata de la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo", según ha destacado el doctor Balbino Povedano, uno de los jefes de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba, junto al doctor José Enrique Povedano.El doctor Povedano ha indicado, con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), que aunque en la mayoría de los casos el sistema inmune elimina la infección sin causar enfermedad, la vacunación y la citología cervical son las principales medidas preventivas para disminuir lesiones cancerosas relacionadas con el virus, que está detrás del 90 por ciento de los casos de cáncer de cuello de útero.En este sentido, ha señalado que la infección por VPH está relacionada con la aparición de verrugas genitales y distintos tipos de cáncer como el de cuello uterino, vagina, vulva, ano y pene y cáncer de orofaringe. Existen más de 30 serotipos de VPH y se clasifican en virus de alto o bajo riesgo, según su capacidad oncogénica para producir cáncer de cuello uterino (CCU).La infección se produce por el contacto íntimo con la piel, en la mayoría de los casos por las relaciones sexuales. La citología cervical “nos ayuda a detectar lesiones precancerosas y a vigilar o tratar las lesione antes de que evolucionen a CCU, muchas de las lesiones precancerosas se resuelven espontáneamente y solo es necesario vigilar más estrechamente a las mujeres para confirmar que han desaparecido”, ha destacado el doctor Povedano. Así, el VPH no presenta síntomas, la mayor parte de la población no sabe que lo tiene y el sistema inmunológico acaba con él en la mayoría de los casos.La vacuna del VPH ha demostrado una alta eficacia disminuyendo considerablemente la incidencia de la infección por VPH en las mujeres vacunadas. Los serotipos del VPH relacionados con la patología tumoral pueden prevenirse gracias a la vacuna, que se administra entre los 12 y los 14 años y también en pacientes de mayor edad por deseo propio o por estado de inmunodepresión.A partir de este año, no solo se vacunará a las niñas de 12 años, sino también a los niños, dado que vacunar a los varones mejora la inmunidad de grupo y además les protege también frente a cáncer de pene, ano y orofaringe. “No se trata de una infección que afecte sólo a mujeres, sino que afecta a mujeres y hombres y la medida más efectiva de prevención es la vacunación para ambos sexos”, ha afirmado el especialista.Asimismo, ha recomendado la vacunación a todas las pacientes con lesiones precancerosas y especialmente a grupos de riesgo (inmunodeprimidos y otros grupos de riesgo). Haber sido infectado por el VPH no contraindica la vacunación, en estos grupos la vacuna protege frente a otros serotipos de virus y refuerza el sistema inmune ayudando a la eliminación del virus contraído. La vacunación beneficia a todas las personas sexualmente activas así como la realización de citologías periódicas para la detección precoz del CCU.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.