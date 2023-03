La liquidación del presupuesto municipal del año 2022 arroja un superávit de más de 1,8 millones de euros

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La liquidación del presupuesto municipal del pasado año ha arrojado un superávit para el Ayuntamiento de Montilla de más de 1,8 millones de euros. Así lo detalló anoche la teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de marzo, en la que desveló que entre los años 2019 y 2022, los activos del Consistorio se han incrementado en más de 9 millones de euros, mientras que la deuda municipal se ha reducido en cerca de 2,8 millones de euros.De este modo, de los más de 1,8 millones de euros de remanentes positivos de tesorería, el Consistorio montillano ha previsto reservar 292.000 euros para abonar facturas pendientes de 2022 y algo más de 64.000 euros para suplementar partidas que no contaban con consignación. “Igualmente, se va a habilitar un crédito para inversiones de casi 110.000 euros para obras que se ejecuten con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con el fin de no quedarnos cortos en caso de implementar las partidas para esos proyectos”, precisó la edil.La responsable municipal de Hacienda calificó de “muy buenos” los datos que se desprenden de la liquidación presupuestaria de 2022, “que sigue la línea de años anteriores” y que han permitido que, durante todo el mandato, el patrimonio neto municipal haya crecido en más de 11 millones de euros.“Se trata de unos datos que son resultado del trabajo realizado en los últimos años y que, sin duda, nos hacen sentir satisfechos”, manifestó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien recordó que, al inicio del mandato, en junio de 2015, la deuda del Ayuntamiento se situaba en torno al 80 por ciento del presupuesto municipal –unos 14,5 millones de euros–, mientras que, a día de hoy, “está en torno al 26 por ciento del presupuesto municipal, unos 6 millones de euros”.Por otro lado, Ana Rodríguez situó en el 92 por ciento la ejecución del presupuesto municipal del pasado año, si bien reconoció que “en obras se ha registrado una ejecución inferior”, aun-que se espera que antes del próximo mes de mayo las inversiones estén liquidadas en su totalidad.En lo que respecta al periodo medio de pago a proveedores, el Ayuntamiento de Montilla se demora unos 19 días, “un plazo muy inferior al habitual en otros ayuntamientos, que suele ser de treinta días”, destacó Ana Rodríguez, quien hizo hincapié en que “el objetivo es seguir funcionando con un presupuesto viable y ejecutable que permita seguir haciendo inversiones”.Acerca del préstamo que tiene suscrito el Ayuntamiento de Montilla con una entidad financiera, la teniente de alcalde de Hacienda detalló que este año se destinarán cerca de 820.000 euros a su amortización, al considerarse “por encima de la prudencia financiera”. No obstante, según Rodríguez, el préstamo expira en 2024, lo que generará un ahorro de 36.000 euros.Según la responsable municipal de Hacienda, “la suma de estos dos importes se destinará a otros proyectos y actuaciones municipales para que, en caso de que cambien las reglas fiscales, se puedan cofinanciar otros proyectos provenientes de la Unión Europea”.De igual modo, “también quedan disponibles 524.000 euros para los que se están estudiando diferentes proyectos, aunque será interesante dejar también una parte de estos remanentes en tesorería para financiar proyectos y facilitar así la gestión del Ayuntamiento”, a juicio de Ana Rodríguez.