La Junta defiende la calidad del servicio de catering que gestiona el comedor del CEIP San Francisco Solano

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, José Francisco Viso, defendió ayer en Montilla la calidad del servicio de catering que gestiona el comedor escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Francisco Solano, tras la campaña de recogida de firmas iniciada la pasada semana por un grupo de madres y padres de alumnos.Según el delegado territorial, desde la Agencia Pública Andaluza de Educación se instó el pasado 8 de marzo a la empresa Mediterránea de Catering a adoptar las medidas correctoras necesarias, tras un informe elaborado el día anterior por inspectores del Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Centros Escolares de Andalucía (Evacole).A juicio de José Francisco Viso, tanto la Delegación de Desarrollo Educativo como la propia empresa –a la quese ha dirigido en varias ocasiones para tratar de recabar su versión de los hechos– han actuado "de manera inmediata" y, en una evaluación posterior, se ha podido constatar que el olor, el sabor y la presentación de la comida "se encuentran en los parámetros correctos"."Los padres pueden estar tranquilos de que los niños tienen una alimentación equilibrada y saludable", señaló el delegado territorial, quien añadió que "otra cosa distinta es que los niños no estén acostumbrados a comer coliflor o verduras de distinto tipo y puedan pensar que la comida no está buena".Con respecto a las quejas que han hecho públicas algunas madres y padres de alumnos del CEIP San Francisco Solano –que han llegado a afirmar que la alimentación que se ofrece a sus hijos es "de baja calidad" y que "muchos de ellos regresan a casa sin comer" porque "falta cantidad de alimento en los platos"–, José Francisco Viso aseguró que el informe elaborado por Evacole acredita que "se desperdicia mucha comida" en el comedor escolar y que "las raciones deben ser las que tienen que ser".En declaraciones a Montilla Televisión, la portavoz de las familias afectadas, Eva Rodríguez, denunció que la situación que se está viviendo en el comedor escolar del CEIP San Francisco Solano representa "un puntito más para cargarse también la escuela pública" y recordó que "hay muchos niños que la única comida que hacen bien al día es, justamente, el almuerzo o el desayuno que toman en el colegio".Según Eva Rodríguez, los problemas en el comedor escolar no solo afectan a la calidad o la cantidad de los alimentos que se sirven sino que, también, se extienden al propio menaje o cubertería que se emplea en las instalaciones. "El director del centro ha tenido que comprar jarras o cubiertos para el comedor", aseguró.Por último, la portavoz de las familias alertó de la existencia de alumnado con necesidades educativas especiales que hacen uso del comedor, por lo que reclamó "más recursos humanos para atenderlos a la hora de darles de comer".