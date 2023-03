Francisco Gallego recibe en Córdoba la condecoración de la Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El jefe de la Policía Local de Montilla, Francisco José Gallego Moya, recibió ayer en Córdoba la Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía, con la categoría de Cruz con Distintivo Blanco. Durante el transcurso de un acto celebrado en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, el agente recibió esta importante condecoración a propuesta del delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina.De este modo, Fran Gallego ha pasado a formar parte de la Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía no por una actuación policial en concreto, sino por realizar actos relativos a las competencias propias de las policías locales, en los que se evidencian una relevante cualidad profesional o cívica o por sobresalir con notoriedad en el cumplimiento de los deberes profesionales, constituyendo conducta ejemplar digna de ser resaltada como mérito extraordinario, tal y como se establece en la normativa andaluza al efectoNatural de Jaén, Fran Gallego vive su profesión con auténtica vocación. "Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser policía local, a pesar de que no cuento con familiares que dedicaran su vida a esta labor", reconoció aeste agente de 41 años que llegó a ser articulista del grupocon su columna Papa Lima, de tú a tú , con la que quiso rendir tributo, en el título de su sección, a la denominación tradicional que recibe la Policía Local en los protocolos de comunicación radiotelefónicos: Papa Lima.Fiel seguidor del Real Jaén, del que es socio y accionista, Fran Gallego es, además, un gran amante de la Semana Santa, como lo demuestra su pertenencia a la cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre Jesús Nazareno,, una de las imágenes devocionales más importantes de Andalucía.Fran Gallego ingresó en el cuerpo de la Policía Local en el año 2003 y, desde entonces, desempeña su labor en Montilla. "Lo que más me motiva de mi profesión es tener la oportunidad de ayudar a los ciudadanos que lo necesitan", recalca el agente, quien ha participado a menudo en los programas formativos del Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía (IESPA) para ampliar su formación.A finales de 2015, Fran Gallego –que ayer estuvo acompañado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas– se convirtió en el primer "agente tutor" de la localidad , con el objetivo de prevenir el absentismo de los estudiantes montillanos y luchar contra el acoso escolar.Por fin, el 24 de febrero del pasado año, Fran Gallego se convirtió en jefe de la Policía Local de Montilla , un cargo que venía desempeñando desde 2019 de manera accidental y que se oficializó hace ya más de un año, tras concluir el proceso selectivo impulsado por el Ayuntamiento de Montilla.