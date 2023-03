¿Cómo reemplazar una llave de coche perdida o dañada?

Qué hacer si la llave del coche se pierde, es robada o se daña

Importantes descuentos en su servicio de copias de llaves para vehículos

¿Qué se necesita para hacer una copia de la llave del coche?

Perder las llaves del coche es un trastorno para cientos de conductores que, cada año, deben hacer frente al coste que suponeen un concesionario oficial. Sin embargo, empresas como CKS ofrecen un servicio de reparación y sustitución de llaves de vehículos rápido y eficaz, cony en tiempo récord.tiene centrales en varias ciudades españolas, ofreciendo un servicio de calidad al precio más competitivo del sector.Por multitud de circunstancias, puede ocurrir que la llave de un vehículo quede inservible, se extravíe o desaparezca como consecuencia de un hurto. Todo ello tiene la misma consecuencia para su propietario: queda impedido de acceder a su propio vehículo. Urge, por tanto,con la que recuperar el control del coche.Una de las empresas referentes en servicios de reemplazo de llaves de coches perdidas o dañadas y que proporciona a sus clientes un servicio de copias de llaves para sus coches es, que destaca por lacon la que es capaz de crear un reemplazo de las llaves por daños o pérdida.“En CKS somos expertos en realizar copias de llaves para todo tipo de vehículos, un servicio que realizamos en nuestros centros de, permitiendo que cualquier propietario, independientemente de la marca y modelo de su vehículo, pueda contar con unas llaves nuevas para acceder a su coche”, explican. “Realizamos duplicado y copia de llaves, reparaciones de mandos y bombines de cerraduras y, en aquellos casos en los que las llaves desaparezcan, llevamos a cabo la creación de cero de unas llaves nuevas para mantener la seguridad en cada acceso al vehículo”, añaden.Lo que hace especial aes que esos servicios se llevan a cabo a un precio mucho más competitivo que el de los concesionarios, manteniendo la rapidez, la eficacia y la profesionalidad en el trato y en cada servicio prestado.“Recurriendo a nosotros, los usuarios tienen a su disposición una. Somos especialistas en servicios de llaves de vehículos, y gracias a nuestro trabajo nos hemos colocado en lo más alto en cuanto a alternativas de calidad para ofrecer estos servicios de copia, duplicado y generación de llaves nuevas para todo tipo de vehículos”, sostienen.Además, ensaben lo importante que es disponer de unas llaves nuevas, sobre todo en casos de pérdida o robo de las mismas. Por eso, ofrecen un servicio de copia de llaves prácticamente inmediato, ofreciendo en el momento unas llaves nuevas. “Ante cualquier emergencia o actividad cotidiana, como un traslado al trabajo, una visita al centro médico o un viaje en familia, contar con la garantía de poder disponer de unas llaves nuevas da una tranquilidad que bien vale la pena, dejando a un lado los imprevistos y los cambios de planes de última hora.Estos servicios se ofrecen en apenas unos pocos pasos y a través de su página web. Solo hay que obtener el presupuesto vía online, elegir qué tipo de servicio se precisa, llevar el vehículo a uno de los centros CAR KEY SYSTEM, ypara disponer de unas nuevas llaves. “Es importante que el cliente sepa que el servicio de copia de llaves y generación de llaves nuevas por robo o pérdida se llevan a cabo con protocolos diferentes, dado que para el servicio de copia se requiere llevar a uno de nuestros centros el mismo vehículo para garantizar su funcionalidad”, matizan.Aunque CAR KEY SYSTEM ofrece un servicio de copia de llaves, cuantificar el descuento puede dar una mejor idea de hasta qué punto CKS es una alternativa económica. En función del modelo de vehículo y del servicio requerido, el ahorro puede moverse en un rango deen comparación con la contratación del mismo servicio en un concesionario oficial.“Además del descuento evidente en el precio final del servicio, entrabajamos con la práctica totalidad de marcas y modelos, cubriendo más del 95% de la flota de vehículos actual de las carreteras españolas”, señalan. “No obstante, para garantizar la adecuación del servicio al vehículo del usuario, recomendamos comprobar el modelo en el momento de obtener el presupuesto, o bien contactar con uno de nuestros especialistas, quienes cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para dar respuesta a esta y otras preguntas que puedan surgir”, aclaran.A la hora de solicitar una copia de la llave del vehículo, la segunda llave juega un papel elemental, como señalan los especialistas que han indagado sobre cada paso de este proceso y que los han explicado al detalle en. Gracias a ella, se puedeen pocos minutos y con el vehículo entregado en un centro CKS.En caso de no disponer de la, también es posible obtener una copia de la llave, pero el proceso es algo más lento. “Sin la segunda llave, es necesario ponerse en contacto con el concesionario para poder disponer de todos los datos necesarios para realizar el duplicado; lleva algo más de tiempo, pero es preciso para poder ofrecer un servicio de calidad sin una llave de referencia”, sentencian.Además, teniendo en cuenta que no todas las llaves de coches son iguales y que algunas emplean elementos únicos, los tiempos pueden variar en función de la clase de llave de la que se solicite la copia. De media, las llaves de marcas como, pertenecientes al grupo VAG, se pueden obtener en aproximadamente 30 minutos.Otros fabricantes pueden requerir más o menos tiempo,y de si resulta necesario recurrir o no al concesionario para la obtención de los datos del modelo de llave original.