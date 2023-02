El lugar más inhóspito para el Montilla Club de Fútbol

Chiclana C.F. 1 -- 0 Montilla C.F.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

Cada temporada, sea por la circunstancia que sea, el Montilla Club de Fútbol se topa siempre con el mismo resultado en su visita al feudo del Chiclana. Aunque sea dominador en fases del encuentro, aunque se ponga por delante en el marcador como en años anteriores, aunque posea las mejores ocasiones, tarde o temprano, los vinícolas reciben siempre el varapalo en forma de derrota.En la matinal del domingo, bajo un fuerte viento que azotó la localidad costera durante todo el encuentro, los hombres de José Ángel Garrido volvieron a caer derrotados en tierras chiclaneras, esta vez por un tanto a cero en un encuentro en el que los montillanos tuvieron todo a su favor para cambiar las tornas en la historia de este duelo particular. Pese a ello, un solitario gol del plantel gaditano en la segunda mitad volvió a dejar sin premio al equipo vinícola.El encuentro comenzó con las ausencias de Alfonso Carraña y Javi Ruiz en el once inicial con respecto a la semana anterior. Carraña, por acumulación de amonestaciones y Ruiz, por lesión. Asimismo, el banquillo auriverde solo pudo contar con cuatro jugadores debido a las bajas que sigue acumulando el plantel jornada tras jornada.Una situación que el cuerpo técnico suplió en los primeros compases con un equipo atrevido desde el inicio y con protagonismo en ataque. A los tres minutos, una falta ejecutada con rapidez por los auriverdes permitió a Javi Guerrero meterse en el área y contar con un mano a mano ante el cancerbero que concluyó con un lanzamiento al lateral de la red. Minutos después, el propio Javi Guerrero estrelló un disparo al larguero tras un excepcional centro de José Carraña al área y posterior control con el pecho y lanzamiento de Guerrero.Dos ocasiones muy claras que no veían portería. Las sensaciones eran positivas, el Montilla tenía maniatado a su rival y merodeaba la meta chiclanera. Además de ello, a los 22 minutos, el colegiado expulsó con doble amarilla al jugador local Agustín, al protestarle aireadamente una acción.El Montilla se veía con un efectivo más sobre el terreno de juego y todo parecía favorable, sin embargo, los vinícolas no supieron adaptarse a la situación. El juego comenzó a decaer, no hubo la presión del inicio a la salida de balón local y la fluidez en el juego iba en descenso.El Chiclana, con mucho esfuerzo, alejó a los visitantes de su área y cambió la senda del encuentro al transformarlo en una contienda sin argumentos, con más físico que juego. Ya en la recta final del primer acto, los chiclaneros tuvieron una oportunidad en un remate de David a la salida de un córner que se marchó por encima del larguero. Con esta perspectiva, llegó el descanso.Tras el paso por vestuarios, Tate se marchaba al banquillo al poco de iniciarse el segundo acto por unas molestias, siendo sustituido por Bala. Un nuevo contratiempo para los montillanos, que seguían sin ser capaces de tomar el control del partido y aprovechar la superioridad numérica.Los minutos avanzaban, el encuentro no terminaba de tener un claro dominador y el Montilla, en un error puntual, volvió a sufrir los fantasmas del pasado en este estadio. Un cambio de orientación al costado derecho del ataque chiclanero llegaba a las botas de Samu que, ante la pasividad defensiva, probó fortuna con un lanzamiento raso desde fuera del área el cual Molero no consiguió blocar y el esférico acabó en el fondo de las mallas. Era el uno a cero a los 57 minutos de juego.Le tocaba a los auriverdes remar a contracorriente e intentar darle la vuelta al marcador. El equipo daba un paso adelante, comenzó a buscar la portería contraria con mayor insistencia, no obstante, la falta de contundencia en los metros finales volvió a relucir fuera de casa.Varios remates que se marcharon desviados, acciones dentro del área que no terminaron en lanzamientos por errores propios y un Chiclana que se aferró al triunfo con todo, imposibilitó cualquier opción de remontada. Ya en el descuento, Molero salvó a los suyos con una parada a Antoñito en un mano a mano tras un robo de balón y posterior contra de los chiclaneros.Sin tiempo para más, el colegiado dio por concluido el partido. La próxima cita para los hombres de José Ángel Garrido será este sábado, a las 17.30 horas, en el Estadio Municipal de Montilla, ante el Club Deportivo Moguer, que llegará desde la provincia de Huelva.Fran, Samuel, Diego Ramírez, David, Argudo, Jaime, Sergio, Casero, Gallardo, Cornejo y Agustín. También jugaron Dani Guerrero, Juanma y Antoñito.Molero, Antonio Luque, Salvi, Calzado, Soto, Juanito, José Carraña, Javi Guerrero, Maleno, Tate y Manolete. También jugaron Morillo, Bala y Migue Calvillo.Samu (m.57).Caballero Ríos, Juan Luis (Sevilla). Amonestó por parte local a Sergio, Cornejo, Argudo, Gallardo, Juanma, Jaime y al técnico, José María Suazo. En el bando visitante fueron amonestados Calzado y Antonio Luque. Expulsó al jugador local Agustín por doble amarilla (m.22).Partido correspondiente a la decimonovena jornada de liga, disputado en el Estadio Municipal de Chiclana, ante unos 200 espectadores.