El Ayuntamiento de Montilla destina casi 30.000 euros a la adquisición de un nuevo graderío móvil desmontable

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Ayuntamiento de Montilla ha destinado cerca de 30.000 euros a la adquisición de un nuevo graderío móvil desmontable. Algo más de dos años después de conseguir la homologación por parte de la Real Federación Española de Atletismo para las pistas del Polideportivo Municipal, el equipo de gobierno ha dado un paso más en la mejora de esta infraestructura deportiva, así como del nuevo campo de fútbol de césped artificial. Tal y como avanzó en primicia Montilla Digital , el equipo de gobierno ha decidido adquirir una tribuna metálica desmontable, quince tribunas metálicas móviles equipadas con ruedas y 110 asientos individuales con respaldo que podrán utilizarse, indistintamente, tanto en el campo de fútbol anexo al Estadio Municipal como en la pista de atletismo de Montilla, que fue inaugurada oficialmente el 28 de febrero de 2019 El nuevo graderío, que se terminó de instalar este pasado fin de semana, cuenta con una capacidad para 322 personas, “formaba parte de las inversiones previstas en los presupuestos del pasado año y fue consensuado con los diferentes grupos políticos”, según recalcó ayer el alcalde de la localidad, Rafael Llamas.Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Miguel Sánchez, explicó que "las gradas no están ancladas al suelo con la finalidad de que no sufran desgaste por las altas temperaturas y que puedan retirarse también para el uso en otro tipo de eventos".Así, los tres conjuntos de gradas están separados entre sí. El primero cuenta con 15 módulos y capacidad para 150 espectadores. A su vez, las gradastienen una capacidad para 62 personas y existe también una zona de gradas con asientos individuales y con capacidad para otros 110 usuarios."Indudablemente, se trata de dos instalaciones deportivas con una aceptación y una demanda muy importante, por lo que precisan de un espacio que permita al público sentarse para poder disfrutar de los encuentros y competiciones que en ellas se celebren, en unas condiciones óptimas de comodidad y accesibilidad", destalló el director técnico del Servicio Municipal de Deportes (SMD), José Carlos Galindo, en la memoria justificativa del proyecto.En efecto, las instalaciones deportivas anexas al Estadio Municipal suelen acoger no solo entrenamientos de fútbol y atletismo sino competiciones de ambas disciplinas, en las que la asistencia de público es "frecuente y numerosa", según José Carlos Galindo.El director técnico del SMD se refirió, por ejemplo, al Campeonato de Andalucía de 10.000 y 5.000 metros, en categorías Absoluta, Sub23, Sub20, Sub18 y Máster, que reunió el pasado 19 de marzo a grandes nombres de este deporte en Andalucía como Mohamed Lansi, Antonio Mármol, Hamza Ait Mansour, Dani Moreno, Javier Díaz, Antonio Montero y Miguel Espinosa de los Reyes, para las pruebas masculinas, y Carmen Valle, María Moyano, Belén y Eva Infantes, Fátima Ouhaddou, Lourdes González e Irene Rancaño, en chicas, además de las montillanas María del Mar Márquez y Ana Herrador, junto a Rafael Sánchez.De este modo, el Ayuntamiento de Montilla ha adquirido una tribuna metálica desmontable compuesta por cuatro módulos de asientos y filas de tres alturas. La estructura, que cuenta con pasillos y escaleras, es regulable en altura y cuenta con un aforo mínimo de 62 plazas.A su vez, el Consistorio se ha hecho con quince tribunas móviles a dos filas de altura, equipadas con asientos con respaldo y diez plazas por tribuna. Por último, el SMD ha adquirido 110 asientos con respaldo diseñados según las especificaciones de la FIFA para poder instalarlos en cualquier tipo de grada, incluidas las tribunas metálicas desmontables.