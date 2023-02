Buzón del Lector | Plaga de orugas

AURORA PÉREZ VÍBORA

FOTOGRAFÍAS: AURORA PÉREZ VÍBORA

se hace eco en sude una queja remitida por una vecina de la calle Barreruela –una cuesta que conecta la calle Juan Colín con la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo– a causa de una plaga de orugas peludas. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Los vecinos de la calle Barreruela queremos dar a conocer desdeque llevamos casi dos semanas sufriendo una plaga de gusanos, tanto en las paredes y puertas de nuestros domicilios como en los patios interiores. Por eso, pedimos a las personas responsables, sean del Ayuntamiento de Montilla o de la Consejería de Medio Ambiente, que pongan fin a este problema que afecta tanto a la calle como a las viviendas de muchos vecinos.Hoy mismo, mi hija ha tenido que llevar a las urgencias veterinarias a mi perra Tutti, que presentaba signos evidentes de asfixia porque se estaba ahogando con un gusano. He llamado a Medio Ambiente y me han dicho que "a ver si hay suerte".Pido por favor que pongan solución a este problema lo antes posible. No es la primera queja que hago pública a través de este periódico. En mi opinión, el problema se origina es los solares que tenemos frente a nuestras casas, que están llenos de forraje.En esta ocasión hablamos de orugas peludas pero, otras veces, hemos visto cucarachas, ratas o, incluso, serpientes. Por eso pedimos que, por favor, se solucione esta plaga lo antes posible, ya que se pone en riesgo la vida de nuestras mascotas.