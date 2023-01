La Diputación de Córdoba permitirá abonar sus tasas e impuestos a través de Bizum o con tarjeta de crédito

Actuación en el parking del Palacio de la Merced

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Palacio de la Merced ha acogido hoy la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero del Pleno de la institución, estando entre los asuntos más relevantes del orden del día el inicio de la aprobación de la modificación de la Ordenanza de Gestión, Inspección y Recaudación de Tributos de la Diputación de Córdoba.Con respecto a esta cuestión, el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Esteban Morales, ha explicado que se busca “actualizar determinados artículos, eliminar otros que no tenían sentido y distinguir si la recaudación ejecutiva tenía convenio o no con el municipio, algo que afecta a los servicios que cobra la Diputación por la recaudación. Además, ha continuado, “incorporamos servicios modernos como es el pago por bizum o por el TPV de cualquier entidad financiera”.El también vicepresidente cuarto de la Diputación ha subrayado, además, como cuestiones relevantes de la sesión ordinaria de hoy la aprobación de la Política de Protección de Datos de la Diputación y su sector público institucional y un convenio con el notariado de Andalucía “por el cual podemos compartir información relativa a los impuestos del catastro para saber posibles deudas de los ciudadanos”.Finalmente, otro de los asuntos aprobados por el Pleno ha sido el convenio entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la Diputación y el Ayuntamiento de El Guijo para la construcción y puesta en funcionamiento de una depuradora en el municipio.Según Morales, “el compromiso que tenía la Diputación es el de proporcionar los suelos donde se va a construir y la Junta garantiza su construcción, una inversión de en torno a tres millones de euros, mientras que la gestión del servicio de depuración la asume Emproacsa”.Por su parte, el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida, Ramón Hernández, ha valorado la unanimidad de todos los grupos políticos en la parte resolutiva del Pleno y ha hecho pública su condena de la violencia machista, “que en diciembre se ha saldado con ocho asesinatos y cuatro más en investigación, lo que puede elevar la cifra a doce, y sólo en el mes de enero van seis mujeres muertas a manos de asesinos machistas”.Por otro lado, se ha referido a la necesidad de ampliar y mejorar los horarios y servicios de la Red de Transporte Público Interurbano del Área de Córdoba, “algo que veníamos demandando desde antes de la pandemia, pero ahora seguimos con un 80% de lo que había en 2019, cuando ya era deficitario el número de autobuses, algo que es debido a que desde 2011 no se sacan las concesiones”.Por otro lado, el portavoz socialista ha informado de la apertura de un proceso de participación ciudadana para trasladar información a los vecinos y vecinas acerca del proyecto de construcción de un edificio en el aparcamiento, “sobre el que no se ha tomado aún ninguna decisión que pueda quitar entidad a la Diputación. No obstante, la cata es un requisito fundamental para cualquier edificio que se realice en la ciudad de Córdoba”.Lo que se hará en el aparcamiento de la Diputación, ha explicado, “es seguir el convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Córdoba; está recogido en el PGOU de la ciudad el tratamiento que hay que darle para la posible construcción de un edificio que sirva para los eventos feriales y para dotar a ese espacio de una plaza pública que pueda ser usada por los vecinos y vecinas”.En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que “hay que seguir preservando el edificio de la Diputación, por su carácter de Bien de Interés Cultural, para evitar que no se respete su entidad”. “Lo que hemos hecho es dar cumplimiento a ese parte del convenio iniciando con la Gerencia de Urbanismo el pasado julio la solicitud de la cata y, además, hemos abierto una participación ciudadana para dar información”, ha concluido.