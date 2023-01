FACUA amplía su denuncia contra grandes cadenas por no repercutir la bajada del IVA a todos los alimentos

Más productos con irregularidades

Alimentos afectados

El pan común, la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.

Las harinas panificables.

Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.

Los quesos.

Los huevos.

Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL