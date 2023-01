El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón triunfa en la Gala del Triatlón Andaluz celebrada en Chiclana

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN / MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón brilló ayer con luz propia en la Gala del Triatlón Andaluz celebrada en el Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera. No en vano, la entidad recibió multitud de galardones tras cuajar una extraordinaria temporada en la que se han podido alcanzar muchos objetivos, tanto a nivel general como particular.De este modo, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón fue reconocido ayer por su ascenso a Primera División Femenina de la Liga Nacional de Clubes y por su Campeonato de España en la modalidad de Cross Cadete Masculino. No obstante, ha sido la sección Femenina de la entidad la que ha cosechado más éxitos.Así, las integrantes del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se han proclamado campeonas de España de Triatlón Cross Cadete; campeonas de España de Acuatlón Sub-23; campeonas de España de Acuatlón Cadete y campeonas de España de Triatlón Cadete, además de campeonas de Andalucía de Duatlón Absoluta, subcampeonas de Andalucía de Triatlón Absoluta y terceras de Andalucía de Triatlón Absoluta.Junto con el galardón que ha recibido la deportista montillana Laura Núñez Flores , que durante varias temporadas militó en el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y que actualmente defiende los colores del TriTrain4You Málaga, recibieron ayer galardones en Chiclana de la Frontera, a nivel individual, Raquel Hernández Rufs (2ª Absoluta); Evelyn Ocón Martín (3ª Senior); Sonia Vázquez (3ª Veterano 1); Masumi Uchino (1ª Veterano 2); María José Aguilar (3ª Veterana 3); y José Chicano (1º Veterano 4).En la categoría de Duatlón Menores fue reconocido Said Diallo (3º Alevín), que recibió un vale de material deportivo por importe de 40,00 euros, más un trofeo y un Diploma, que distingue a aquellas personas que han completado todas las pruebas de alguno de los circuitos andaluces.En Triatlón Menores fueron reconocidos Antonio Marqués Polonio (1º Cadete); Juan Pablo Vera Avilés (2º Cadete); Paula Jurado Ortiz (1ª Cadete); Marta Pérez Campos (2ª Cadete); Ana Sánchez Florido (3ª Cadete); Said Diallo (2º Alevín) y Nahikari Blanco Baños (2ª Alevín).A su vez, también han recibido un reconocimiento Alai Blanco Baños; Jesús Espejo Jiménez; los hermanos Iraitz e Isaac Márquez Sánchez; Rafael Piña Díaz; Ainhoa Ruiz Bogas y Miguel Sánchez Florido.Desde el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón han dado la enhorabuena a todos sus integrantes "por los logros obtenidos y por la participación en todas las pruebas", a la vez que han expresado su agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores de la entidad: Plasmonti, Fuel Energy, Óptica Irisol, Hormigones Surbeton, Monsecor, Austral Sport, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Montilla y Junta de Andalucía.La gala, que reunió a más de 700 personas, dio comienzo a las 10.00 de la mañana y contó con la presencia del alcalde de Chiclana, José María Román, junto al delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, y autoridades de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Triatlón y otros organismos e instituciones.“Para nosotros es todo un orgullo que la Federación Andaluza haya elegido a Chiclana entre todos los municipios de Andalucía para la celebración de este evento”, señaló José Manuel Vera, que también incidió en que “este hecho es muestra de que nuestra ciudad es un referente del triatlón regional”.Durante la gala ha habido menciones especiales para todas las personas, es decir, aquellas que han completado todas las pruebas de alguno de los circuitos andaluces. También se ha reconocido a los deportistas que han conseguido resultados nacionales e internacionales y otros reconocimientos especiales.A su vez, se ha distinguido a casi 250 deportistas de los nueve circuitos andaluces y, en total, se han entregado 260 trofeos, 161 diplomas, 33 reconocimientos especiales por méritos, 6.350 euros en cheques de material deportivo y 9.800 euros en premios económicos.