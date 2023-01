El CB Montilla sucumbe en el derbi ante el Córdoba CB

Club Baloncesto Montilla 61 – 94 Coto Córdoba C.B.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

El nuevo año tampoco ha traído buenas noticias para el Club Baloncesto Montilla, que ha vuelto a sumar una nueva derrota en su andadura en N1. Después de las buenas sensaciones que dejaron los partidos ante Benalmádena y El Palo al término del 2022, ese buen hacer no pudo rubricarse en el derbi con el Coto Córdoba CB, que se mostró mucho más enchufado en casi todo el encuentro.El mismo comenzó nivelado y con un poco más de acierto en el bando de Antonio Cazorla. No obstante, fue desde el acierto de perímetro desde donde cimentó su victoria el cuadro capitalino, que se apuntó un parcial favorable de 13-27 en el primer cuarto, ampliado con un 14-25 en el segundo y que dejaba un diferencial 27-52 con ambos equipos desfilando hacia vestuarios.Sin duda, fue ahí donde se resolvió el partido, ya que los montillanos no tuvieron opción de reaccionar tras la pausa. Una de las claves, como se ha dicho, fue el acierto desde el triple, con siete sumados para el Córdoba CB, por solo dos de los vinícolas, en una tarde en la que la mejor versión del CB Montilla estuvo lejos de aparecer, dejando un definitivo 61-94.Víctor Vega (5), Álex Trujillo (7), Igor Da Silva (7), Javi Delgado (6), Álvaro Hurtado (7), Antonio Ruiz Bernier (4), Fran Algaba (6), Antonio Ruiz García (10), Agu Mora (9) y Adrián Ramírez (-).Newson (26), Gómez (4), Porras (9), Santos (2), Cazacu (3), Montilla (3), Aranda (2), Martínez (-), Bazán (4), Rodríguez (22), Khitarishvili (14) y Pastor (5).13-27, 14-25, 15-25 y 19-17.Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la liga N1 masculina, disputado en el Pabellón Municipal de Montilla.