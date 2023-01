El C.B. Montilla encuentra el camino en Mijas

C.P. Mijas 68 – 77 C.B. Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

Al fin llegó esa ansiada segunda victoria. Tuvo que ser lejos de casa, pero el Club Baloncesto Montilla ya ha conseguido revertir su situación en la N1. En efecto, los de Antonio Cazorla se desplazaron este domingo hasta la localidad malagueña de Mijas, en un choque de nuevo marcado en rojo por la necesidad de puntuar. Y se consiguió, no sin antes pelear mucho.Y es que el duelo, pese a que fueron los montillanos los que llevaron casi siempre la iniciativa, estuvo siempre igualado. Un arranque notable en el que las diferencias ya jugaron a favor de los visitantes, liderados en este tramo por Trujillo y Hurtado, los más atinados en ataque.De este modo, el parcial de 15-20 permitía soñar, aunque no relajarse, ya que los malagueños dieron un paso adelante en el segundo periodo, remontando, incluso, en el tramo más delicado del C.B. Montilla, y ambos planteles se marcharon a vestuarios con 33-32.Máxima igualdad, pero no se iban a ir del partido los montillanos, que mantuvieron en la segunda mitad un nivel similar al del primer acto. Una gran defensa, acompañada de buen criterio en ataque, que les permitió ir poco a poco adquiriendo una renta positiva.Peleó el Mijas y llegó a situarse a solo tres puntos a falta de pocos minutos, aunque un nuevo empujón vinícola dejó el resultado en 68-77. Cabe mencionar, además, que se produjo el debut del júnior Pedro Jiménez y Alberto Cabanillas entró igualmente en la convocatoria.Farabello (10), Martín (6), Pozo (12), Lara (-), Medina (-), López (8), Molina (-), Dimitrov (13), Agudo (2), Molina (8), Iborra (-) y Carrasco (9).Víctor Vega (-), Álex Trujillo (17), Igor Da Silva (4), Javi Delgado (13), Álvaro Hurtado (23), Antonio Ruiz Bernier (5), Fran Algaba (-), Antonio Ruiz García (13), Agu Mora (1), Alberto Cabanillas (-), Guillén (1) y Pedro Jiménez (-).15-20, 18-12, 21-25 y 14-20.Encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la liga N1 masculina, disputado en la Ciudad Deportiva Regino Hernández de Mijas.