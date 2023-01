Con más carencias que virtudes

C.D. Cabecense 3 -- 0 Montilla C.F.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol continúa cediendo terreno en la tabla clasificatoria y ya comienza a coquetear con la zona de descenso. En un partido sin apenas acciones ofensivas por parte de los vinícolas y falto de ideas en muchas fases del encuentro, los de José Ángel Garrido mostraron una imagen preocupante que provocó una severa derrota por tres tantos a cero ante el Club Deportivo Cabecense.El encuentro comenzó con novedades en el once auriverde. La vuelta a la titularidad de Maleno y Manolete, así como la presencia de Javi Guerrero en la punta del ataque, mostraban alternativas para un Montilla que buscaba cambiar su dinámica de resultados.Pese a ello, la contienda no trajo buenas sensaciones en el plantel vinícola, que vio cómo la posesión del esférico favoreció al cuadro local desde el inicio, aspecto que permitió a los cabecenses obtener las ocasiones más claras del primer acto.Un disparo de Mazín que atrapó Molero en dos tiempos, un mano a mano salvado por Molero y, finalmente, un remate de Mazín en boca de gol que se marchó por encima del larguero, vislumbraban una imagen poco optimista en los intereses montillanos.Solo Tate, en un disparo desde la frontal que se marchó desviado, aportó una mínima presencia en ataque por el cuadro visitante. Sin embargo, ninguno de los equipos fue capaz de abrir el marcador y el encuentro se marchó al descanso con el marcador inicial. muchas fases del encuentro, los de José Ángel Garrido mostraron una imagen preocupante que provocó una severa derrota por tres tantos a cero ante el Club Deportivo Cabecense.Tras el paso por vestuarios, Santi Rosa entró al terreno de juego en sustitución de José Carraña. Los primeros compases eran igualados, viéndose más activo al Montilla que en fases anteriores del encuentro. A los 68 minutos de juego, Javi Guerrero tuvo la oportunidad más clara en el bando auriverde, con un lanzamiento dentro del área que sacó la defensa local de manera providencial.Después de esta ocasión, el efecto fue contrario a lo esperado. El Cabecense volvió a tomar el protagonismo con el balón y los montillanos no tenían fluidez en su juego, provocando todo ello que el equipo local, poco a poco, merodeara el área de Molero hasta obtener la recompensa del gol a los 77 minutos de juego. Una jugada entre líneas la culminó Manu con un disparo raso que acabó en el fondo de las mallas.El uno a cero hizo a los de José Ángel Garrido dar un paso adelante para buscar la igualada, situación que produjo ventajas a la contra para el Cabecense. En una jugada a la espalda de la defensa visitante, Francisco habilitó un pase a Puerto que, solo en boca de gol, empujó el esférico para ampliar la ventaja. Corría el minuto 87 de juego.Ya en el tiempo de descuento, el equipo vinícola sufrió el definitivo tres a cero en una jugada individual de Nelson, que batió por bajo a Molero. Sin tiempo para más, el colegiado dio por concluida la contienda. Este traspiés deja al Montilla con 17 puntos, dos por encima del descenso. La próxima cita para los montillanos será este domingo, en el Estadio Municipal, ante la Unión Balompédica Lebrijana. Dicho encuentro cerrará la primera vuelta en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior.Andrés, Gonzaga, Francis, Bucarat, Vergara, Manuel, Manu, Chiqui, Mazín, Francisco y Dani Marín. También jugaron: Galván, Puerto, Nelson y Marcos.Molero, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Luque, Javi Guerrero, Maleno, Tate y Manolete. También jugaron: Santi Rosa, Juanito y Balau.Manu (m.77);Puerto (m.87);Nelson (m.92).Romero Llamas, Alejandro (Cádiz). Amonestó por los locales a Mazín, Francisco, Chiqui y Francis. En el bando visitante, los amonestados eran Salvi, Alfonso Carraña, Soto, Calzado, Maleno y el técnico José Ángel Garrido.Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Carlos Marchena, de Las Cabezas de San Juan, ante unos 300 espectadores.