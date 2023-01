Álvaro Botias presenta su último libro en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El escritor y crimonólogo cordobés Álvaro Botias Benedit, inspector de la Policía Nacional y experto en el ámbito de la igualdad y en la visibilización en torno al maltrato, ha presentado esta tarde en el Centro de Arte Contemporáneo y Vino de Montilla (Envidarte) su libro, una obra que se compone de 25 microrrelatos con diferentes enfoques, dedicados a las víctimas, a los maltratadores, al apoyo externo que han de recibir las mujeres que sufren violencia machista y los profesionales que trabajan en este ámbito.En un acto organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla, Álvaro Botias ha ofrecido pormenores de esta obra que cuenta ya con seis ediciones y que, según ha explicado, "recoge historias que no son reales pero que están basadas en casos que me he encontrado en mi día a día, a lo largo de mi trayectoria".Al respecto de la violencia machista, el autor dedestacó que "hay patrones que se repiten, como la creencia en el mito del amor romántico o de la media naranja" y reflexionó sobre "supuestos valores" que se inculcan a las mujeres, relacionados con los cuidados personales, la importancia de la belleza, la figura del "príncipe azul" o el mito de que los celos son una muestra de amor."El papel de la sociedad es clave para prevenir la violencia de género porque las mujeres que la sufren suelen tener la autoestima por los suelos y, por eso, tiene que ser alguien del entorno quien pida auxilio", ha advertido el escritor cordobés.Otro de los capítulos del último libro de Álvaro Botias es el dedicado a los maltratadores y al modo en que "vuelcan la culpa en la víctima". En ese sentido, el especialista analizó el modo en que los maltratadores suelen justificar sus abusos "al pensar que sus víctimas no los ponen en primer lugar, ni a ellos, ni a su imagen pública o a sus cuidados".A juicio de Botias, "la cura para el machismo es la prevención y la educación". En ese sentido, el autor deha afirmado que "aunque los repuntes de cifras de víctimas de finales de año y principios de este muestran que la igualdad real no existe, hay que ser optimistas con el trabajo que se está haciendo en España y que está siendo un referente para otros países". En ese sentido, el experto ha recordado que "estos repuntes de violencia doméstica suelen ocurrir en fechas señaladas, como las Navidades, cuando las familias pasan más tiempo del habitual en casa".