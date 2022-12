Un concierto de D’Instinto Bass&co y No me pises que llevo chanclas servirá para despedir el año en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: RAFA JIMÉNEZ

Un concierto del grupo montillano D’Instinto Bass&co, formado por Rafael Lozano (voz y guitarra), David Hidalgo (bajo, guitarra y coros) y Gabriel Urbano (batería y percusión), junto a los sevillanos No me pises que llevo chanclas, santo y seña del Agropop, servirá esta noche para cerrar la agenda cultural del año 2022 en Montilla.La música empezará a sonar sobre el escenario situado en la Avenida de Andalucía en torno a las 22.00 de esta noche de la mano de D’Instinto Bass&co, un grupo que, a finales del pasado año, presentó en el Teatro Garnelo un EP con seis canciones propias escritas por Rafael Lozano, junto con versiones de reconocidos temas del pop de la década de los noventa marcadas por el carácter acústico que identifica a esta banda montillana.Una hora más tarde, el grupo sevillano No me pises que llevo chanclas tomará el escenario para presentar su giray para compartir con todos los asistentes un brindis con vino dulce Pedro Ximénez, que será servido en 2.000 vasos de chupito de chocolate distribuidos de manera gratuita por el Ayuntamiento de Montilla.Con el sabor a vino de la tierra, Pepe Begines y su banda se entregarán a un concierto que se suma a la programación cultural que el Consistorio montillano viene ofreciendo por diferentes emplazamientos de la ciudad no solo para ampliar la oferta lúdica en Navidad, sino también como muestra de apoyo a la hostelería y al comercio de proximidad.Los preparativos para este concierto han comenzado a primera hora con el montaje de los equipos, lo que ha obligado a la Policía Local a cerrar al tráfico la Avenida de Andalucía y desviar el paso de vehículos por la calle La Parra. Ya para la hora del concierto, el dispositivo especial incluye también la instalación de baños portátiles en la calle Blas Infante, en uno de los laterales de la sede de Comisiones Obreras."Desde el Ayuntamiento de Montilla se ruega la máxima colaboración ciudadana tanto en el cumplimento de las indicaciones en el tráfico vigentes durante toda la jornada como en el buen uso de los servicios para que solo el buen ambiente sea el protagonismo verdadero en la noche que nos conduce hasta el último día de este año 2022", indicaron ayer desde el Consistorio.