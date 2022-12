¿Para qué se necesita una miniexcavadora?

¿Cómo elegir?

Productividad – muestra qué tan rápido se llevará a cabo la excavación en el vertedero (sin cargar en un camión volquete). Decida con qué frecuencia se necesitará una excavación profunda, si se requieren funciones de cargador, en qué condiciones trabajará la miniexcavadora. En el caso de trabajos en zanjas poco profundas, no debe comprar un modelo de alto rendimiento. Si necesita profundizar, debe prestar atención a la marca de mayor poder.

Transporte - estas máquinas pueden ser transportadas al lugar de trabajo por vehículos más grandes. Cuanto más pequeña sea la unidad, más barata será la entrega, sobre todo porque la unidad puede desplazarse sola entre lugares con distancias cortas.

Funcionalidad – no todos los dispositivos tienen las funciones de un cargador, por lo que es necesario priorizar aquí. Si existe la necesidad de la posibilidad de transportar y descargar tierra, se debe preferir un camión mini volquete.

¿Cómo comprar?

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR