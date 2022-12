La Agrupación de Cofradías conmemorará el Día de la Inmaculada con una procesión y una actividad solidaria

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La Agrupación de Cofradías de Montilla conmemorará este año la festividad de la Inmaculada Concepción de María, patrona de España, con una procesión extraordinaria que tendrá lugar esta tarde, siempre que el tiempo no lo impida, así como con una actividad solidaria que se desarrollará durante toda la jornada de mañana en las diferentes iglesias y templos de la localidad.Si la lluvia no lo impide, la Agrupación de Cofradías de Montilla, en colaboración con las parroquias de Montilla y las hermandades de Pasión y Gloria, celebrará esta tarde, a partir de las 20.00 horas y desde la Parroquia de Santiago Apóstol, una solemne procesión con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, que contará con el acompañamiento de la Agrupación Musical La Unión de Montilla. Al paso del cortejo por la Plazuela de la Inmaculada, se realizará la consagración a la Santísima Virgen.Una hora antes, a partir de las 19.00 de la tarde, y siempre que el tiempo no lo impida, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza promoverá una merienda a base de sopaipas con chocolate, que se enmarca en los actos promovidos por la cofradía del Jueves Santo con motivo del Día de la Inmaculada.Durante la jornada de mañana, la Comunidad de Hermanas Clarisas Franciscanas del convento de Santa Clara pondrá el broche de oro a la solemne novena que arrancó el pasado 29 de noviembre. Y lo hará con una función religiosa que conmemorará la Solemnidad de la Purísima Concepción y que estará presidida, a partir de las 9.00 de la mañana, por Antonio Palma León, capellán del monasterio.También durante toda la jornada de mañana, la Agrupación de Cofradías promoverá una Veneración Mariana Solidaria, en virtud de la cual se recogerán limosnas, alimentos y productos de higiene que irán destinados a las Cáritas Parroquiales. El horario de apertura de cada templo se puede consultar en este enlace De este modo, la Veneración Mariana Solidaria se desarrollará en horario de 11.00 a 14.00 de la tarde y de 18.00 a 21.00 de la noche, permaneciendo expuestas todas las imágenes marianas titulares de las cofradías y hermandades de Pasión de Montilla, además de varias imágenes de Gloria como Nuestra Señora de la Aurora, María Auxiliadora, Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Belén, Nuestra Señora de la Rosa o la Inmaculada Concepción de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila.La Agrupación de Cofradías solicita a las personas que deseen colaborar con esta iniciativa la aportación de un donativo en forma de alimentos no perecederos –arroz, legumbres, galletas, leche, aceite, pasta o azúcar–, productos de higiene personal o de limpieza o, también, productos infantiles –como potitos o pañales–, con el fin de proveer de fondos tanto las Cáritas parroquiales como el comedor social que existe en la plaza de Ángel Sisternes, junto a la Casa de las Aguas.