Francis Salas | Traición o coherencia

FRANCIS SALAS

FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS

Uno de los protagonistas de esta fotografía, Luis Carlos Rejón –ex coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía–, hacía unas declaraciones premonitorias en una entrevista concedida al diarioen septiembre de 2006: “En IU no le hacen agradable la continuidad a Rosa Aguilar”.Varios años después, el otro protagonista de esta imagen, Diego Valderas, comentaba: “Hace tiempo que no conozco a esa señora, porque yo la conocí cuando era de izquierdas; ahora que está en otra posición no la conozco, ni desde el punto de vista personal ni, mucho menos, político”.Son declaraciones que el entonces coordinador general de IU-LV-CA hizo tras conocer que Rosa Aguilar encabezaría la lista cordobesa al Congreso de los Diputados por el PSOE-A. Así es como hablaba el señor Valderas de la que fuera su compañera de partido.Pero yo me pregunto: ¿tiene sentido la animadversión que contenían sus palabras? Tanto unos como otros nos hicieron saber a la opinión pública que tenían notables diferencias antes de la elecciones de 2007. Mirando esta imagen que se captó en la Plaza de La Merced de Montilla el 11 de mayo de 2007, durante el mitin de apertura de campaña de Izquierda Unida a nivel nacional, me viene a la cabeza el abandono de Rosa Aguilar como alcaldesa de Córdoba. Y me pregunto: ¿actuó bien o mal? La verdad es que no consigo encontrar respuesta.Quizás sea verdad eso de que se piensa bien cuando no se encuentran respuestas o, por el contrario, no queremos ver la realidad cuando ésta no nos gusta demasiado y la enmascaramos para hacerla parecer otra cosa bien distinta. Traición o coherencia. O, tal vez, un poco de las dos.Lo cierto es que poco debe importar esta cuestión a otras formaciones que han presentado comode sus respectivas listas al Congreso de los Diputados a políticos que, aunque de manera distinta, pudieran haber traicionado a las miles de personas que confiaron en ellos para llevar las riendas de la Alcaldía y, sin embargo, fueron luego elegidos y premiados con ser representantes máximos de la soberanía popular. Nada más y nada menos.