Francis Salas | Comprometidas con los pobres

FRANCIS SALAS

FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS

La fotografía de esta semana la realicé en Perú, en el mes de noviembre de 2008, concretamente en la carretera Panamericana, justo cuando nos dirigíamos a Ica, una de las zonas que se vieron afectadas por el terrible terremoto que había asolado el país andino un año antes.Las protagonistas de la imagen son las hermanas montillanas Carmela Leiva e Inmaculada Contreras, ambas Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, misioneras auténticas que empeñaron gran parte de su vida en ayudar a los necesitados. Las dos trabajaban entonces en Lima: Carmela, en un policlínico e, Inmaculada, en una casa de acogida para niñas con escasos recursos.Mujeres luchadoras que, además, como se puede ver en la instantánea, iban las dos a una y nunca se amedrentaban ante la adversidad. Sin esperarlo, la furgoneta alquilada en la que viajábamos se gripó y nos quedamos tirados a unos cientos de kilómetros de nuestro destino.Como es fácilmente imaginable, la cosa no hizo gracia a nadie, pero ellas, lejos de arrugarse, se lo tomaron con mucho sentido del humor y bromearon haciendo como que empujaban la furgoneta, mientras los demás no parábamos de reír y olvidábamos por un momento el trastorno que suponía la avería del vehículo. Unas cuatro horas después, la cosa se solucionó y ya con el estómago lleno, continuamos nuestro viaje sin más incidencias.Nuestras paisanas desarrollaron su labor durante muchos años en un país en el que el 40 por ciento de su población aún vivía por debajo del umbral de la pobreza. Ello provocaba un alto índice de desigualdad. El trabajo diario y cercano de Carmela e Inmaculada ayudaba a paliar esas diferencias con hechos y no con palabras vacías, llevando esperanza a los que, desheredados de nacimiento, merecían tener la oportunidad de vivir y morir dignamente.