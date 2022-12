El Ayuntamiento abordará la aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Montilla abordará esta noche la aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIED), un documento impulsado por el Servicio Municipal de Deportes (SMD) que recoge las necesidades a corto, medio y largo plazo que presenta el municipio en el ámbito deportivo.Un año después de dar a conocer el documento a los colectivos deportivos de la ciudad con el objetivo de recoger sus propuestas y sugerencias, el Ayuntamiento de Montilla encara esta noche la recta final de un plan que comenzó a elaborarse en el año 2017 por parte de Wayedra, una compañía de referencia en el sector de la gestión deportiva.El documento que ahora se someterá a aprobación definitiva no solo recoge un inventario y un diagnóstico de todo el equipamiento deportivo con el que cuenta Montilla en espacios públicos, privados y en centros educativos sino que, también, constata las principales necesidades de la localidad en este ámbito para poder atender la demanda vecinal.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia del PLIED «a la hora de diseñar la futura estrategia de la ciudad en materia deportiva», dado que el documento desvela necesidades como la falta de espacios públicos para desarrollar cursos o talleres deportivos -que hasta ahora se vienen celebrando en el Pabellón Municipal- o el deficiente estado que presentan algunas instalaciones, como las pistas multiuso ubicadas en el polideportivo.De hecho, el Ayuntamiento de Montilla acordó el pasado mes de febrero actuar en la remodelación y mejora de las pistas deportivas anexas al Estadio Municipal de Fútbol, gracias a una inversión cercana a los 270.000 euros, sufragada conjuntamente entre el Consistorio montillano y la Junta de Andalucía.«La estrategia de futuro se va a plantear partiendo de una evaluación actual, que será la base para proponer nuevas actuaciones», indicó el primer edil montillano, quien destacó el «relevante papel» de la ciudadanía y, en especial, de los propios colectivos deportivos en el proceso de elaboración del plan.Por su parte, el concejal de Deportes, Miguel Sánchez, recordó la obligación que tienen los municipios que deseen concurrir a convocatorias de subvenciones de otras Administraciones a desarrollar campeonatos oficiales de contar con su propio PLIED.«Un 80 por ciento de las localidades de la provincia no cuentan con este plan o, si lo tiene, no está tan desarrollado como el nuestro, por lo que es muy positivo para Montilla disponer ya de este documento en una fase de aprobación inicial», apuntó el edil.Entre las necesidades que se detectan, el documento presenta una proyección poblacional hasta el año 2025 y, tras aplicar los estándares planteados por el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, constata «cierto déficit» en pabellones polideportivos, dado que Montilla cuenta con uno para cada 7.580 habitantes, cuando el umbral recomendable se sitúa en una instalación por cada 6.000 vecinos. A su vez, la localidad de la Campiña Sur debería contar con quince pistas de pádel, en lugar de las siete existentes, en atención a la demanda que se ha detectado en la ciudad.En el apartado de recomendaciones generales, y junto a la creación de nuevos espacios deportivos, el PLIED recoge la necesidad de desarrollar programas de fomento de la actividad física entre la ciudadanía, así como impulsar la modernización de las instalaciones ya existentes mediante la reparación del pavimento o la instalación de nuevos circuitos de ejercicios en zonas recreativas al aire libre.