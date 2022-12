¿Cuál es la mejor época para quedarte embarazada?

¿Es otoño la mejor época para quedarte embarazada?



¿Cómo afectan las estaciones al cuerpo y al embarazo?



Durante el invierno tu bebé tiene más posibilidades de desarrollarse más grande y fuerte por el tipo de vida que se lleva en esta estación

Si tienes suerte y te quedas embarazada rápidamente, la Navidad será la época perfecta para sorprender con esta noticia a tu familia y amigos.

Asimismo, los hombres suelen ser más fértiles durante el otoño, ya que los espermatozoides son mucho más veloces y efectivos a la hora de fecundar.

Ventajas de quedarte embarazada en otoño



Tendrás que aguantar durante poco tiempo el calor del verano con la barriga de casi 9 meses.

Tu hijo llegará al mundo al final de la época de vacaciones, una fecha perfecta para planear la celebración de los cumpleaños.