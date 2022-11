Un galardón reconoce las "buenas prácticas" del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El Centro Cultural La Serna de Fuenlabrada acogerá al mediodía de hoy el XIX Congreso Nacional de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que el Ayuntamiento de Montilla volverá a recibir un reconocimiento por sus "buenas prácticas" en materia de Servicios Sociales.Durante la gala, que estará presidida por Francisco Javier Ayala, alcalde de la localidad madrileña de Fuenlabrada, seis ayuntamientos de toda España recibirán el galardón en la modalidad de Institución Pública, por invertir más de doscientos euros por habitante al año en servicios sociales: Barcelona, Alcalá La Real, Puente Genil, Villajoyosa, Moguer y Esparreguera. A su vez, otros siete ayuntamientos de España han sido premiados por sus "buenas prácticas" en materia de Servicios Sociales: Madrid, Noain, Ingenio, Tegueste, Montilla, Fuenlabrada y Valladolid."La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado, por sexto año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a Servicios Sociales y Promoción Social, con datos correspondientes al presupuesto liquidado que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública a fecha 31 de octubre de 2022", explicó José Manuel Ramírez, presidente del colectivo.Los ayuntamientos que serán galardonados hoy cumplen los cuatro, que aluden tanto a la suficiencia como al incremento económico con respecto a los presupuestos municipales anteriores, así como al esfuerzo inversor y a la transparencia financiera de cada entidad local. "Para cumplir con el Criterio de Esfuerzo Inversor es necesario que el gasto social en 2021 represente, al menos, un 10 por ciento del presupuesto total no financiero del Ayuntamiento", precisó Ramírez.Ya el pasado año, Montilla se situó en el puesto duodécimo de los municipios con mayor gasto acreditado en servicios y promoción social por habitante (159,59 euros), y con mayor nivel inversor sobre el total de su presupuesto. A su vez, la localidad de la Campiña Sur ha sido reconocida varias veces en los últimos años por su "esfuerzo inversor" en materia de Servicios Sociales.En la edición de 2021, la Comunidad con mayor número de ayuntamientos con excelencia en su gasto en Servicios Sociales fue Andalucía con 14 ayuntamientos –cuatro de ellos en Córdoba: Cabra, Lucena, Montilla y Puente Genil–, seguida de Cataluña con ocho; la Comunidad Valencia con tres; Canarias, País Vasco y Castilla y León con dos y, el resto de Comunidades Autónomas, con un solo ayuntamiento, a excepción de Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja en las que no se seleccionó ningún ayuntamiento por no atender estos criterios de excelencia.