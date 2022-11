La empresa Atrium Ulia ayudará a los interesados en solicitar el Bono Alquiler Joven de la Junta de Andalucía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia) prestará asesoramiento a todos los jóvenes montillanos que deseen solicitar el Bono Alquiler Joven , una iniciativa de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que pretende facilitar a personas de hasta 35 años de edad y con escasos recursos económicos el acceso a su residencia habitual en régimen de alquiler y favorecer así su emancipación y desarrollo vital.Las ayudas, que habrán de solitarse de manera telemática antes del próximo 14 de febrero, se concederán "por orden de llegada" y facilitarán a los jóvenes que cumplan los requisitos hasta 250 euros mensuales para hacer frente al pago de sus alquileres de vivienda."Este bono responde a las ayudas que proceden del Gobierno de España, que ha otorgado 68,4 millones de euros para las 14.000 ayudas que se ofrecerán en Andalucía”, ha explicado el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien ha recomendado a las personas interesadas "celeridad" a la hora de tramitar las ayudas "dado que se otorgarán por orden de llegada".Por este motivo, el Ayuntamiento de Montilla, a través de la empresa Atrium Ulia, ha decidido poner a disposición de los jóvenes montillanos todos los recursos técnicos necesarios "para que nadie se quede sin tramitar su solicitud”, en palabras del primer edil.Por su parte, la gerente de la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda, Vanesa Rosal, ha explicado que else concibe para los años 2022, 2023 y 2024 y se pueden solicitar "con carácter retroactivo" las mensualidades de la renta de alquiler desde el pasado 1 de enero.El plazo para tramitar las solicitudes está abierto hasta el próximo 14 de febrero, a las 15.00 de la tarde, aunque la responsable de Atrium Ulia ha advertido que la Junta de Andalucía podría cerrar la admisión con anterioridad si se sobrepasaran las 14.000 solicitudes recibidas.Las solicitudes alse deberán presentar a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía, lo que ha llevado a la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda a poner en marcha un programa de asesoramiento a disposición de los jóvenes interesados que, además, podrán hacer uso de los equipos informáticos de la propia entidad.La oficina de Atrium Ulia se encuentra en la primera planta del Ayuntamiento de Montilla y su horario de atención al público es de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. No obstante, para las personas que no tengan disponibilidad horaria, la empresa facilitará un manual que permitirá realizar este trámite desde casa.