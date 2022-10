El Montilla C.F. se medirá al C.D. Rincón de la Victoria en la eliminatoria previa de la Copa del Rey de Fútbol

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El destino ha querido volver a unir los caminos del Montilla C.F. y el C.D. Rincón de la Victoria semanas después de la final disputada entre ambos equipos en la Copa Andalucía . En la mañana de ayer, los 20 equipos de categorías regionales que han llegado a la eliminatoria previa del “torneo del KO” se reunieron en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para asistir al sorteo en el que se conocerían los emparejamientos para dicha fase.Por parte de la entidad vinícola, su máximo mandatario, Francis Mesa, fue acompañado al acto por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez. Tras los prolegómenos en los que se conocieron los detalles técnicos para los encuentros (posibles fechas, requisitos en las instalaciones de los clubes, aspectos económicos, etc.) se dio paso al sorteo.El club montillano, incluido en el bombo C, tenía al C.D. Ceuta 6 de Junio, C.D. Alcora, C.D. Algar, Melilla C.D. y C.D. Rincón de la Victoria como rivales. La bola con el nombre de la entidad auriverde salió en primera instancia, obteniendo el Montilla el factor campo a su favor al ser una eliminatoria a partido único.Posteriormente, la suerte deparó un nuevo enfrentamiento ante el cuadro rinconero. Las otras dos eliminatorias incluidas en el bombo C serán C.D. Ceuta 6 de Junio–C.D. Alcora y C.D. Algar-Melilla C.D.El resto de encuentros son CD Autol-Dinamo San Juan CF; UD Barbadás-Atlético Lugones SD; Velarde CF-Turégano CF; CFJ Mollerusa-CD Cardassa; CD Amigó-CD Fuentes; CD Cazalegas-CD Los Yébenes San Bruno; y CD Santa Amalia-Julio Suárez Universitario.La cita con la historia para los montillanos tendrá lugar el próximo martes 18 o miércoles 19 de octubre, aún sin confirmar, todo ello en el Estadio Municipal de Montilla. Un encuentro que será una fiesta para el fútbol de nuestra localidad y que quedará marcada en la historia de una entidad que desea seguir soñando en grande en esta temporada.