Un experto destaca la efectividad de los tratamientos con microespuma para eliminar todo tipo de varices

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

"La escleroterapia con microespuma es el tratamiento más efectivo y menos molesto para eliminar las varices, puesto que no precisa de preoperatorio ni anestesia y se realiza en consulta". Así lo asegura Manuel Sánchez Maestre, jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Córdoba.El doctor Sánchez Maestre ha destacado que hasta hace poco tiempo las varices grandes solo se podían tratar quirúrgicamente, "pero actualmente existen nuevas técnicas menos agresivas que permiten seguir con la vida normal inmediatamente después del tratamiento". Entre ellas se encuentran el endoláser, la radiofrecuencia, el pegamento y la escleroterapia con microespuma."La microespuma es una técnica rápida, efectiva, poco agresiva y que no precisa quirófano al realizarse en consulta", indica el especialista, quien precisa que este procedimiento ha permitido tratar a casi 2.000 pacientes en el Hospital Quirónsalud Córdoba desde su apertura en septiembre de 2018."Este tratamiento consiste en esclerosar o secar las venas, se emplean inyecciones con una aguja muy fina para mejorar la apariencia de las arañas varicosas en las piernas y aliviar síntomas relacionados como dolor, quemazón, hinchazón y calambres", recalca el doctor Sánchez Maestre, quien precisa que no existe límite de edad para esta técnica, por lo que puede utilizarse en ancianos y pacientes con factores de riesgo quirúrgico elevado."Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo, que elimina las varices de forma rápida a la vez que fomenta la circulación óptima de la sangre a través de las venas sanas, con lo que se minimizan los efectos secundarios", sostiene el especialista, quien resalta que "después de la sesión, el paciente puede seguir con su vida normal".Además, esta técnica no prohíbe exponerse al sol, por lo que se puede realizar todo el año. "Solo hay que esperar dos o tres días antes de la exposición al sol o la depilación. Tampoco hay que dejar de practicar deporte, siempre que no sea de impacto o natación, actividades para las que habría que esperar dos días", subraya.El endoláser consiste en eliminar las venas introduciendo por punción un catéter láser que las trata mediante calor. Se realiza en quirófano con anestesia local y sedación y se recibe el alta en unas dos horas, pudiendo reanudar la actividad cotidiana en tres o cuatro días.La radiofrecuencia es una técnica parecida, pero cambia la forma de provocar el calor, y el sistema de pegamento consiste en un sellado con pegamento de la vena, sin reacción inflamatoria posterior ni necesidad de media. La técnica a utilizar se decide según el estado de cada paciente (tamaño de la variz, edad y patologías asociadas, entre otros aspectos).El doctor Sánchez Maestre, que ha insistido en la importancia de que las varices sean diagnosticadas y tratadas por especialistas en Angiología y Cirugía Vascular, ha resaltado que es fundamental tratarlas para evitar su crecimiento.Son muchos los factores que intervienen en la formación de varices, hormonales, posturales, nutricionales, edad y sedentarismo, entre otros, aunque el factor genético es el más importante. Las mujeres son más propensas que los hombres a tener varices, debido a las alteraciones hormonales que se producen con los embarazos y en la menopausia, pero es habitual también en hombres.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.