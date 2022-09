La Banda Pascual Marquina abre el plazo de inscripción para poder formar parte de su Escuela de Música

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Asociación Musical Montillana Pascual Marquina ha puesto en marcha el periodo de inscripción para formar parte de su Escuela de Música, un proyecto con el que el colectivo pretende formar a personas interesadas en aprender a tocar un instrumento. De igual modo, la entidad que preside José María Córdoba también ofrece la posibilidad de enrolarse en su Banda de Música o en su Banda de Iniciación.La Escuela de Música de Pascual Marquina está dirigida a personas mayores de ocho años que quieran iniciarse en la música o especializarse en alguno de los instrumentos que conforman la formación. Por ello, la oferta formativa de la Escuela de Música se adecua a las necesidades instrumentales de la propia Banda, recogiendo formación en Lenguaje musical, Flauta, Clarinete, Saxofón, Trompeta, Fliscorno, Trompa, Trombón, Bombardino y Percusión. Del mismo modo, también se imparten clases gratuitas de Corneta y Tambor, para aquellas personas que deseen formar parte de la Banda de Música participando en procesiones y desfiles.Además, con el fin de dar cabida a los alumnos de la Escuela, Pascual Marquina cuenta con una Banda de Iniciación –creada en el año 2011– que ofrece una posibilidad más de aprendizaje dentro de la Escuela de Música. Dirigida por Rafael Tejada Luque, director de Clarinete en el Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas" de Montilla, representa el paso previo a la incorporación a la Banda de Música Pascual Marquina. En ella participan y completan su formación todos los alumnos de la Escuela que han adquirido un nivel básico.Del mismo modo, también pueden acceder a la Banda de Iniciación aquellos alumnos que estén aprendiendo en otros centros de formación musical, como conservatorios de la provincia, y que deseen igualmente formar parte de la Banda de Música. Se fomenta así el estudio de los alumnos, además de la motivación y el compañerismo, al tocar en grupo. En la actualidad, está formada por más de una veintena de músicos de todas las edades y sigue su propia agenda de conciertos.Según señala el colectivo, las plazas disponibles se adjudicarán por estricto orden de inscripción, con prioridad para los alumnos antiguos, y siempre según las necesidades de la Banda de Música. Para ello, las personas interesadas podrán realizar su petición antes del próximo 30 de septiembre a través de este enlace La Banda de Música cuenta con instrumentos para préstamo gratuito, cubriendo prácticamente la totalidad de la demanda. En caso de que el instrumento elegido no esté disponible (es importante indicar en la solicitud, al menos, tres instrumentos por orden de preferencia), el alumno podrá elegir otra opción, a propuesta de la Banda de Música. En cualquier caso, las plazas disponibles estarán siempre determinadas por las necesidades instrumentales de la Banda de Música.Para este curso se ha establecido una cuota mensual de 15,00 euros por alumno, "cantidad simbólica que no cubre los gastos de la Escuela pero ayuda a su funcionamiento para mantenerla activa y dotarla de los medios adecuados", sostienen desde el colectivo, que ha previsto también algunas exenciones y descuentos.La asociación celebrará una reunión informativa para todos los interesados, inscritos o no, que tendrá lugar el miércoles 28 de septiembre, a partir de las 20.30 de la tarde, en la sede de la colectivo, ubicada en la antigua guardería de El Castillo, en la calle Iglesia, junto al acceso principal al recinto del castillo de El Gran Capitán.